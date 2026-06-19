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Пропавший без вести литовец погиб в автокатастрофе в Латвии: подробности

Редакция PRESS 19 июня, 2026 09:09

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Сотрудники литовских и латвийских правоохранительных органов несколько дней разыскивали пропавшего мотоциклиста, подозревая, что мужчина исчез на латвийских дорогах. В четверг утром водитель был найден мертвым в Маззалвской волости Айзкраукле, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Днём 12 июня Рамунас Маниушис выехал на мотоцикле из своего дома в Игналине с целью добраться до Юрмалы в Латвии. Однако мужчина не добрался до места назначения и был объявлен пропавшим без вести.

Маршрут литовца из Игналины пролегал через Даугавпилс, затем он свернул в сторону Нерета и поехал в Юрмалу. Латвийская полиция несколько дней безуспешно искала пропавшего на этих дорогах. Однако в четверг обе страны были потрясены печальной новостью с 29-го километра трассы P73 Вецумниеки-Нерета-Субате.

Рамунас, ехавший на мотоцикле, съехал с дороги в кювет, скатился в высокую траву и застрял там.

Трава вдоль дороги довольно высокая, подлесок тоже густой. Это объясняет, почему мужчину там не было видно несколько дней. Первым его заметил внимательный прохожий или дорожный рабочий, подстригавший траву. В любом случае, 48-летний Рамунас был найден без признаков жизни.

Как мужчина съехал с дороги, до сих пор остается загадкой, и Государственная полиция не может комментировать инцидент — дело находится в стадии активного расследования. Жена погибшего водителя, Юрате, рассказывает, что сама за последнюю неделю почти десять раз ездила в Латвию и проезжала по трассе Нерета, пытаясь увидеть своего мужа. С каждой безуспешной попыткой надежда когда-нибудь увидеть любимого человека живым угасала.

Она рассказывает: «Те дни были ужасными, но я также думала, что он никогда нигде, так сказать, не ходит на вечеринки и не пьет, никогда такого не было. И я думала, что все будет очень-очень плохо. Вот так все и случилось».

Как объясняет Юрате, у ее мужа также не было серьезных проблем со здоровьем или предыдущих происшествий во время езды на мотоцикле. Поездки в Юрмалу были для них обоих, но особенно для Рамунаса, ежегодной традицией.

«Если мы ехали на машине, то ехали вместе. Если на мотоцикле... Он очень хотел водить, очень мечтал об этом, вот и все».

Женщина завершает разговор с нами пожеланием всем тем, кто, подобно ее мужу, склонен путешествовать на большие расстояния в одиночку: «Скажу так, ребята, не ездите в одиночку и используйте GPS-навигатор, чтобы вас можно было найти как можно быстрее».

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