Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Июня Завтра: Nils, Viktors
Доступность

За все длинные выходные дожди и грозы ожидаются всего два дня: подробный прогноз

© LETA 19 июня, 2026 10:08

Важно 0 комментариев

Согласно текущим прогнозам, в Латвии в длинные выходные, приуроченные к летнему солнцестоянию, ожидается преимущественно солнечная и теплая погода, дождь и грозовые облака прогнозируются только в воскресенье и в Янов день.

В субботу по всей стране будет солнечно и легкий ветер. Ночью температура воздуха опустится до +8–14 градусов, днем ​​достигнет +24–28 градусов, а на побережье местами будет на несколько градусов прохладнее.

В воскресенье вечером, в самую короткую ночь года, с запада увеличится облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже +15–+19 градусов, лишь в некоторых районах восточных регионов она может опуститься до +13 градусов.

В воскресенье, самый длинный день в году, во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами в течение дня возможны сильные ливни, местами возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит +23–+28 градусов, в некоторых районах побережья – около +20 градусов.

В понедельник вернется сухая и солнечная погода с легким западным и северным ветром. На рассвете температура опустится до +9–15 градусов, а днем ​​достигнет +20–25 градусов.

Согласно последним прогнозам, во вторник, в Лиго, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Поскольку ветер будет дуть с севера, температура воздуха, как ожидается, будет примерно на два градуса ниже, чем в понедельник.

Ночь на Лиго в Латвии может пройти без осадков, будет дуть легкий ветер, а температура воздуха понизится до +8–+14 градусов. В день Лиго вероятность дождя увеличится, возможны грозы, температура не ожидается выше +18–+23 градусов.

В конце июня прогнозируется умеренная температура воздуха, местами возможны дожди.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За мусор считают? Тут предлагают пойти поработать полицейским за 735 евро на руки — даже мы в шоке
Важно

За мусор считают? Тут предлагают пойти поработать полицейским за 735 евро на руки — даже мы в шоке

У тебя классный маникюр, а я коза: крик души рижанки на дороге
Важно

У тебя классный маникюр, а я коза: крик души рижанки на дороге

МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас: вы не поверите, с кем она сравнила эту страну!
Важно

МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас: вы не поверите, с кем она сравнила эту страну!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

За мусор считают? Тут предлагают пойти поработать полицейским за 735 евро на руки — даже мы в шоке

Важно 10:36

Важно 0 комментариев

"893 евро до уплаты налогов, или 735 евро «на руки». Именно такой месячной зарплатой местная администрация Огре оценивает работу сотрудника муниципальной полиции в объявленной вакансии, - пишет читатель Pietiek.

"893 евро до уплаты налогов, или 735 евро «на руки». Именно такой месячной зарплатой местная администрация Огре оценивает работу сотрудника муниципальной полиции в объявленной вакансии, - пишет читатель Pietiek.

Читать
Загрузка

На Домской площади состоится травяной базарчик

Всюду жизнь 10:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Сегодня на Домской площади в Риге состоится традиционный травяной базарчик, сообщили в Рижской думе.

Сегодня на Домской площади в Риге состоится традиционный травяной базарчик, сообщили в Рижской думе.

Читать

А вдруг не все жильцы согласны: как по закону проходит смена управляющего домом

Важно 10:29

Важно 0 комментариев

-Спросили, как должна проходить процедура смены управляющего в многоквартирном доме и как она контролируется. Кратко опишу процедуру, - комментирует юрист Юрий Соколовский.

-Спросили, как должна проходить процедура смены управляющего в многоквартирном доме и как она контролируется. Кратко опишу процедуру, - комментирует юрист Юрий Соколовский.

Читать

Гриб с 23 тысячами “полов”: обычная белая бахрома на дереве оказалась лесным чудом

Животные 10:25

Животные 0 комментариев

На вид он совсем не звезда. Маленький беловатый гриб на старой древесине, похожий то ли на кружевную бахрому, то ли на забытый природой обрывок салфетки. Название тоже не особенно гламурное: щелелистник обыкновенный.

На вид он совсем не звезда. Маленький беловатый гриб на старой древесине, похожий то ли на кружевную бахрому, то ли на забытый природой обрывок салфетки. Название тоже не особенно гламурное: щелелистник обыкновенный.

Читать

«Он считал, что Украина проиграет»: Макрон заявил, что Трамп изменил своё мнение

Мир 10:18

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был уверен в поражении Украины в войне с Россией, но сейчас изменил свое мнение.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был уверен в поражении Украины в войне с Россией, но сейчас изменил свое мнение.

Читать

Канцлер Австрии заявил, что ЕС нужно начать переговоры с Путиным для завершения войны

Мир 10:14

Мир 0 комментариев

Евросоюзу необходимо возобновить переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал Штокер в интервью Financial Times (FT). По его словам, после окончания боевых действий между США и Ираном у мирных переговоров по Украине появится новый «импульс», которым нужно воспользоваться.

Евросоюзу необходимо возобновить переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал Штокер в интервью Financial Times (FT). По его словам, после окончания боевых действий между США и Ираном у мирных переговоров по Украине появится новый «импульс», которым нужно воспользоваться.

Читать

Сейм принял решение по дизелю: что будет с ценами?

Новости Латвии 10:12

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.

Читать