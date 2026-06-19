За все длинные выходные дожди и грозы ожидаются всего два дня: подробный прогноз

В субботу по всей стране будет солнечно и легкий ветер. Ночью температура воздуха опустится до +8–14 градусов, днем ​​достигнет +24–28 градусов, а на побережье местами будет на несколько градусов прохладнее.

В воскресенье вечером, в самую короткую ночь года, с запада увеличится облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже +15–+19 градусов, лишь в некоторых районах восточных регионов она может опуститься до +13 градусов.

В воскресенье, самый длинный день в году, во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами в течение дня возможны сильные ливни, местами возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит +23–+28 градусов, в некоторых районах побережья – около +20 градусов.

В понедельник вернется сухая и солнечная погода с легким западным и северным ветром. На рассвете температура опустится до +9–15 градусов, а днем ​​достигнет +20–25 градусов.

Согласно последним прогнозам, во вторник, в Лиго, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Поскольку ветер будет дуть с севера, температура воздуха, как ожидается, будет примерно на два градуса ниже, чем в понедельник.

Ночь на Лиго в Латвии может пройти без осадков, будет дуть легкий ветер, а температура воздуха понизится до +8–+14 градусов. В день Лиго вероятность дождя увеличится, возможны грозы, температура не ожидается выше +18–+23 градусов.

В конце июня прогнозируется умеренная температура воздуха, местами возможны дожди.