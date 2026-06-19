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«Он считал, что Украина проиграет»: Макрон заявил, что Трамп изменил своё мнение

© Meduza.io 19 июня, 2026 10:18

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был уверен в поражении Украины в войне с Россией, но сейчас изменил свое мнение.

«Он считал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем саммит Трампа и Путина породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила», — сказал Макрон в интервью France TV.

После саммита в Анкоридже, напомнил президент Франции, в Вашингтон приехали европейские лидеры, чтобы переубедить Трампа — «сказать, что так нельзя».

«С тех пор был пройден огромный путь, — отметил Макрон. — И этот путь — прежде всего победа украинцев». По словам президента Франции, Трамп увидел, что все, что ему говорили, «что украины падут, что не переживут зиму», оказалось неправдой.

16-17 июня во Франции прошел саммит стран «Большой семерки». На саммит приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он встречался с Трампом и Макроном.

На саммите, писало издание Politico, Трамп призвал лидеров других стран «Большой семерки» помочь США с разминированием Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины.

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