У тебя классный маникюр, а я коза: крик души рижанки на дороге

-Доброе утро всем. Хочу попросить прощение за свою езду у девушки с ребёнком, которая переходила дорогу на временном пешеходе в зепе (Зиепниеккалнсе) в 7.50, где строительные работы. У тебя классный маникюр розового цвета. И фак был прекрасен.

Но, просьба, убедись, что тебя пропускают на пешеходе. Что тебя увидели.

Вы с дочерью слились с строительными-ремонтными столбами. И какого было моё удивление, что ты с ребёнком, ты как мама не первая шагнула, ты вытянула ребёнка перед собой.

Вы обе были красиво одеты, в яркое. Но, вы стали 1 целым с этой разметкой. Если бы вы стояли чуть дальше, на 30 см, тебе не пришлось бы показывать мне маникюр, а мне выезжать на встречку (я сама мама, и дети это святое).

Я вас заметила за неполных 2 метра, даже меньше, и даже при великом желании, я бы остановилась на пешеходе, хоть скорость у меня была 35.

Я не защищаю себя, нет. Но, прошу, для своей безопасности, убедиться, что вас ВИДНО и пропускают. Всем хорошего дня.

P.s. микро инфаркт и потные ладошки я получила. И да, будет истории, что коза тебя не пропустила. Какая ты звезда, красивая. А я с..ка. согласна.