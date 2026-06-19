Канцлер Австрии заявил, что ЕС нужно начать переговоры с Путиным для завершения войны

При этом Штокер не стал предлагать конкретную кандидатуру на роль переговорщика с Путиным от ЕС. Он подчеркнул, что то, о чем будет вестись разговор с российским президентом, гораздо важнее личности, которой поручат переговоры. В то же время канцлер Австрии выразил сомнение, что страны ЕС пришли к единому мнению по этому вопросу. Однако он напомнил, что общая позиция всегда заключалась в том, что Европа поддерживает Украину «не для бесконечной войны, а ради справедливого и прочного мира».

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что после сделки с Ираном он сконцентрируется на войне в Украине, ЕС уже предпринял шаги для установления диалога с российским руководством. Источники Bloomberg сообщали, что инициативу проявил председатель Евросовета Антониу Кошта, который непублично связался с Кремлем и переговорил с высокопоставленными российскими чиновниками. Перед этим Кошта заявил, что Европе необходимо будет провести переговоры с Москвой «в подходящий для этого момент».

При этом, по данным Politico, попытки Кошты наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран ЕС. В частности, недовольны действиями главы Евросовета остались Латвия, Литва и Эстония.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страны Европы готовы к мирным переговорам с Россией, но намерены продолжать и наращивать поддержку Украины. Генсек НАТО Марк Рютте подтверждал, что европейские государства начали активно обсуждать вопрос о возможном возобновлении диалога с Россией.