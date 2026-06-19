На Домской площади состоится травяной базарчик

В течение всего дня на площади можно будет приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене.

В 18:00 в саду культурного центра "Малая гильдия" состоится мероприятие "Пой, сестричка, Яновы песни!" с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния и обучением песням Лиго. Выступят хоры, женский фольклорный ансамбль "Vilcenes" и ансамбль "Kokļu klubs".

У культурного центра "Иманта" в 19:00 состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов Пардаугавы, праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля "Fortuna".

