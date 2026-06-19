Жители Пензы жалуются на облавы военкоматов на мужчин

17 июня пользовательница соцсети "ВКонтакте" по имени Наталья Соломина опубликовала на платформе пятиминутное видео, которое, как выяснила "Медиазона", снято у здания военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы. В ролике показаны военные и женщины, собравшиеся вокруг микроавтобуса с мужчинами. В частности, автор видео обращается к мужчинам, находящимся в микроавтобусе с вопросом о том, добровольно ли они подписали контракт. Еще одна женщина спросила, не заставили ли их сделать это. Некоторые участницы ролика также встали перед микроавтобусом, не дав ему уехать.

На следующий день проект "Говорит НеМосква", ссылаясь на живущих в Пензе подписчиков, сообщил, что рейд в Пензе, в частности, проводился у кинотеатра "Современник". У здания, как утверждается, были припаркованы автомобиль ДПС и несколько микроавтобусов. "Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет и искали призывников-бегунков. Вопросы были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат. Задерживали их или нет - не знаю. Лично задержаний не видел", - приводит издание слова источника. "Говорит НеМосква" также сообщает о поквартирном обходе полицейских в одном из микрорайонов города.

Проведение рейдов в Пензе подтвердило и ДСО, ссылаясь на авторов обращений в организацию. О рейдах в областном центре и Каменке также сообщил правозащитный проект "Идите лесом". Ссылаясь на обратившихся в организацию людей, представители проекта рассказали, что мужчин в этих городах задерживают на улицах, в машинах и общественном транспорте, после чего "увозят подписывать контракт".

Telegram-канал Varlamov News также рассказал об аналогичных рейдах в Кузнецке. "Молодых одиноко идущих мужчин хватают на улицах мужчины спортивного вида без опознавательных знаков, насильственно затаскивают в машину или микроавтобус. Отвозят в военкомат. Избивают, заставляют подписать контракт. Существует и иной вариант - мужчины вызывают такси, садятся в машину, таксист отвозит их в здание полиции Кузнецка, после чего их также под пытками заставляют заключить контракт", - приводит Telegram-канал слова одного из источников.

Росгвардия: Провели рейд "по выявлению нарушителей воинского учета"

Утром 18 июня управление Росгвардии по Пензенской области сообщило, что в столице региона прошел "межведомственный рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет". В нем, помимо бойцов ОМОН "Страж" областного управления Росгвардии, поучаствовали служащие Госавтоинспекции и военного следственного отдела Следственного комитета по Пензенскому гарнизону.

В ходе рейда правоохранители "организовали проверочные пункты на ключевых транспортных артериях города". У водителей проверяли наличие российского гражданства, а также наличие и действительность военных билетов или приписных свидетельств, подтверждающих постановку на воинский учет. Всего, как заявляется, проверили 80 автомобилистов, девять из них обладали гражданством России, но не состояли на воинском учете. "Каждому из них сотрудниками СК России по Пензенскому гарнизону были вручены официальные повестки. В повестках указаны дата, время и место явки в военный комиссариат для оформления всех необходимых документов и законной постановки на учет", - отмечается в пресс-релизе.

В Росгвардии подчеркнули, что "подобные мероприятия будут продолжены на системной основе во всех районах области".