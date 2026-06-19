Премьер Болгарии пообещал наложить вето на новый пакет санкций ЕС против России

Накануне ЕС расширил санкционный список, включив в него 34 физических и 47 юридических лиц, связанных с российским ВПК, «теневым флотом» и политической деятельностью, включая патриарха.

«Существует значительный риск для деятельности компании „Лукойл“», — заявил Радев перед заседанием Европейского совета в Брюсселе. Как отмечает агентство, российская нефтяная компания управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе и является одним из крупнейших розничных продавцов топлива. Глава правительства также упомянул о возможных перебоях из-за санкций в поставках запасных частей для Софийского метрополитена и удобрений.

По словам премьера, Болгария не согласна с санкциями против высокопоставленных лиц Русской церкви. «Эта война уже вышла за пределы окопов. Она выходит за рамки экономики и энергетики, и теперь ей остается лишь поглотить и религию», — подчеркнул Радев.

«Все эти вопросы должны быть рассмотрены в рамках директивных органов ЕС. Каким образом эти санкции до сих пор предотвратили войну? И каким образом они вообще способствовали миру?», — добавил он. При этом Радев заявил, что Болгария не будет препятствовать принятию ЕС совместных решений по Украине и поддержит процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Смена власти в Софии вызывает тревогу у союзников Киева. Как писал Euractiv, депутаты Европарламента опасаются, что приход Радева может повлиять на экспорт болгарских боеприпасов. Глава фракции Renew Europe Валери Айер ранее предупреждала о рисках для поставок вооружений Украине, а 9 июня новое правительство объявило о намерении прекратить военную помощь Киеву. Сам Радев и прежде выступал против таких поставок.

В Болгарии также обсуждают пересмотр отношений с Москвой: в конце мая депутат Ангел Георгиев сообщил о возможной отмене отдельных санкций в энергетике и обслуживании авиатехники (истребители МиГ-29 нуждаются в ремонте в России).