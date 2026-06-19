Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Июня Завтра: Nils, Viktors
Доступность

Премьер Болгарии пообещал наложить вето на новый пакет санкций ЕС против России

© Reuters 19 июня, 2026 10:05

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Болгарии Румен Радев (на фото справа) заявил, что его страна наложит вето на новый пакет санкций Европейского союза против России. Как сообщает Reuters, глава болгарского правительства, евроскептик с пророссийскими взглядами, победивший на парламентских выборах в апреле, мотивировал это решение негативным влиянием ограничений на экономику страны и несогласием с санкциями против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Накануне ЕС расширил санкционный список, включив в него 34 физических и 47 юридических лиц, связанных с российским ВПК, «теневым флотом» и политической деятельностью, включая патриарха. 

«Существует значительный риск для деятельности компании „Лукойл“», — заявил Радев перед заседанием Европейского совета в Брюсселе. Как отмечает агентство, российская нефтяная компания управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе и является одним из крупнейших розничных продавцов топлива. Глава правительства также упомянул о возможных перебоях из-за санкций в поставках запасных частей для Софийского метрополитена и удобрений.

По словам премьера, Болгария не согласна с санкциями против высокопоставленных лиц Русской церкви. «Эта война уже вышла за пределы окопов. Она выходит за рамки экономики и энергетики, и теперь ей остается лишь поглотить и религию», — подчеркнул Радев.

«Все эти вопросы должны быть рассмотрены в рамках директивных органов ЕС. Каким образом эти санкции до сих пор предотвратили войну? И каким образом они вообще способствовали миру?», — добавил он. При этом Радев заявил, что Болгария не будет препятствовать принятию ЕС совместных решений по Украине и поддержит процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Смена власти в Софии вызывает тревогу у союзников Киева. Как писал Euractiv, депутаты Европарламента опасаются, что приход Радева может повлиять на экспорт болгарских боеприпасов. Глава фракции Renew Europe Валери Айер ранее предупреждала о рисках для поставок вооружений Украине, а 9 июня новое правительство объявило о намерении прекратить военную помощь Киеву. Сам Радев и прежде выступал против таких поставок.

В Болгарии также обсуждают пересмотр отношений с Москвой: в конце мая депутат Ангел Георгиев сообщил о возможной отмене отдельных санкций в энергетике и обслуживании авиатехники (истребители МиГ-29 нуждаются в ремонте в России).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас: вы не поверите, с кем она сравнила эту страну!
Важно

МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас: вы не поверите, с кем она сравнила эту страну!

Пропавший без вести литовец погиб в автокатастрофе в Латвии: подробности
Важно

Пропавший без вести литовец погиб в автокатастрофе в Латвии: подробности

Политолог: Латвия в некоторой степени снова находится на грани банкротства
Важно

Политолог: Латвия в некоторой степени снова находится на грани банкротства

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

За мусор считают? Тут предлагают пойти поработать полицейским за 735 евро на руки — даже мы в шоке

Важно 10:36

Важно 0 комментариев

"893 евро до уплаты налогов, или 735 евро «на руки». Именно такой месячной зарплатой местная администрация Огре оценивает работу сотрудника муниципальной полиции в объявленной вакансии, - пишет читатель Pietiek.

"893 евро до уплаты налогов, или 735 евро «на руки». Именно такой месячной зарплатой местная администрация Огре оценивает работу сотрудника муниципальной полиции в объявленной вакансии, - пишет читатель Pietiek.

Читать
Загрузка

На Домской площади состоится травяной базарчик

Всюду жизнь 10:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Сегодня на Домской площади в Риге состоится традиционный травяной базарчик, сообщили в Рижской думе.

Сегодня на Домской площади в Риге состоится традиционный травяной базарчик, сообщили в Рижской думе.

Читать

А вдруг не все жильцы согласны: как по закону проходит смена управляющего домом

Важно 10:29

Важно 0 комментариев

-Спросили, как должна проходить процедура смены управляющего в многоквартирном доме и как она контролируется. Кратко опишу процедуру, - комментирует юрист Юрий Соколовский.

-Спросили, как должна проходить процедура смены управляющего в многоквартирном доме и как она контролируется. Кратко опишу процедуру, - комментирует юрист Юрий Соколовский.

Читать

Гриб с 23 тысячами “полов”: обычная белая бахрома на дереве оказалась лесным чудом

Животные 10:25

Животные 0 комментариев

На вид он совсем не звезда. Маленький беловатый гриб на старой древесине, похожий то ли на кружевную бахрому, то ли на забытый природой обрывок салфетки. Название тоже не особенно гламурное: щелелистник обыкновенный.

На вид он совсем не звезда. Маленький беловатый гриб на старой древесине, похожий то ли на кружевную бахрому, то ли на забытый природой обрывок салфетки. Название тоже не особенно гламурное: щелелистник обыкновенный.

Читать

«Он считал, что Украина проиграет»: Макрон заявил, что Трамп изменил своё мнение

Мир 10:18

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был уверен в поражении Украины в войне с Россией, но сейчас изменил свое мнение.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был уверен в поражении Украины в войне с Россией, но сейчас изменил свое мнение.

Читать

Канцлер Австрии заявил, что ЕС нужно начать переговоры с Путиным для завершения войны

Мир 10:14

Мир 0 комментариев

Евросоюзу необходимо возобновить переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал Штокер в интервью Financial Times (FT). По его словам, после окончания боевых действий между США и Ираном у мирных переговоров по Украине появится новый «импульс», которым нужно воспользоваться.

Евросоюзу необходимо возобновить переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал Штокер в интервью Financial Times (FT). По его словам, после окончания боевых действий между США и Ираном у мирных переговоров по Украине появится новый «импульс», которым нужно воспользоваться.

Читать

Сейм принял решение по дизелю: что будет с ценами?

Новости Латвии 10:12

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.

Читать