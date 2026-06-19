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Рижская дума уволила директора Рижского цифрового агентства Гулбиса

© LETA 19 июня, 2026 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сегодня на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса.

Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон.

Как заявили на заседании думы депутаты от "Суверенной власти" и объединения "Младолатыши", такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы.

По словам депутата Юлии Степаненко, констатировано конкретное нарушение, но наказания не последовало. "Фактически мы посылаем обществу сигнал, что такие неприглядные вещи можно прикрыть красивым прощанием", - сказала депутат.

По ее мнению, необходимо было бы объявить перерыв в заседании думы, дождаться результатов дисциплинарного дела и решения о наказании, и только потом увольнять Гулбиса с работы.

По словам депутата, не исключено, что этот человек через пару месяцев "всплывет" в каком-нибудь министерстве, и его увольнение будет как ротация на другое место.

Степаненко подчеркнула, что Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении.

По поводу возможных нарушений Гулбиса "Суверенная власть"/"Младолатыши" обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). В сообщении упоминалась не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен.

БПБК начало проверку по отдельным фактам.

Как сообщалось, в самоуправлении в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля.

Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращаются трудовые отношения.

Гулбис сообщил агентству ЛЕТА, что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде.
 

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