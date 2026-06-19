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В больнице Страдиня родилась третья тройня за этот год!

Редакция PRESS 19 июня, 2026 14:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера в Перинатальном центре Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня - три мальчика, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

В семье рижан 18 июня в 9:18 родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй весил 1390 граммов, а третий - 1830 граммов.

Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдиньша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья.

Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в Перинатальном центре больницы Страдиньша. Первая тройня в Латвии в этом году родилась 12 марта в Рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка.

Правительство обычно выделяет родителям тройни специальное единовременное пособие, которое в прошлом году составило 15 000 евро. Самоуправления также оказывают финансовую поддержку.

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