Подкупил 4 избирателя за водку и деньги — и перевернул результаты выборов в Елгавском крае

"Как сообщает «Zemgales Ziņas», некий Евгений Шаверда, известный среди местных также как «Жанис», недавно осуждён за подкуп четырёх избирателей на выборах в Елгавскую краевую думу (не городскую). Таким образом, используя подкуп, он поддержал депутата от Объединения регионов Латвии Видманта Ринкуна, который является свёкром Шаверды.

Сначала он отвёз голосовать за Ринкуна одну женщину, намекнув ей, что потом она получит деньги, и свидетельница действительно получила двадцатку. В свою очередь, трёх местных мужчин «мотивировал» водкой и пивом. Все купленные голоса были отданы в одном и том же избирательном участке — в народном доме Вилце.

На первоначальном этапе следствия Шаверда отрицал вину, но на судебном заседании в апреле изменил позицию и заявил, что вину всё-таки признаёт. Такое поведение позволяет обвиняемому договориться с прокурором о более мягком наказании, которое суд затем может только утвердить, но не изменить. И действительно — Шаверда был приговорён к пробационному надзору сроком на три года и восемь месяцев.

В другом, не связанном уголовном деле некий Зариньш был осуждён за заполнение избирательных бюллетеней вместо нескольких избирателей в Цесисском крае. При этом соответствующий список даже не преодолел 5-процентный барьер, а Зариньшу теперь предстоит провести 45 суток за вполне осязаемыми, реальными барьерами — в месте заключения. На финальной стадии находятся ещё несколько дел о преступлениях подобного характера, например, в Балвском крае.

В своё время, осудив массовых скупщиков голосов в пользу «Единства» и Дзинтарса Закиса, ЦИК провела пересчёт после вступления обвинительных приговоров в силу, однако количество доказанных эпизодов оказалось слишком малым, чтобы Дз. Закис потерял мандат. (Сам он не был судим, поскольку голоса избирателей за деньги и суррогат спиртного через «точки» вместо него покупали другие.)

В отличие от этого, на муниципальных выборах 2017 года в Кекавском крае результат был иным. Там, в 785-м избирательном участке в доме культуры, ночью в воскресенье при подсчёте поданных голосов в урне обнаружили на шесть действительных избирательных конвертов больше, чем людей, расписавшихся в списке избирателей за получение комплекта и конверта. Результаты были настолько явными, что эти шесть голосов повлияли на распределение депутатских мандатов между списками и кандидатами.

В таких случаях закон предусматривает проведение повторного голосования именно на этом проблемном участке с теми же кандидатами и списками избирателей. И действительно: на повторном голосовании семь недель спустя изменилось как общее количество голосов, полученных партиями, так и распределение мандатов, что в свою очередь привело к новому председателю думы.

Рассматривая результаты муниципальных выборов прошлого года, за кандидатов в Елгавском крае (не городе) было подано 10 427 действительных конвертов. Чтобы преодолеть 5-процентный барьер, требовалось как минимум 521 голос (10 427 : 20 = 521,35). Стабильно это удалось сделать СЗК (7 мандатов), Национальному объединению (3), LRA (3 мандата после покупки голосов), а также «Новому Единству», Зелёной партии и политическому новичку «Народ. Земля. Государство» (по 2 мандата каждой).

Самое интересное начинается сразу после этого. У «Latvijas Attīstībai”» — 518 голосов, то есть до мандата не хватило ровно трёх голосов, у JKP и LPV — соответственно 500 и 504 голоса, то есть не хватило 21 и 17 голосов. Если по ситуации JKP и LPV можно спорить, то ситуация с «Latvijas Attīstībai”» ясна: как когда-то в Кекаве шесть голосов решили результат, так и здесь три голоса, которые были куплены и ушли конкурирующему списку, позволили бы преодолеть барьер, а четыре голоса однозначно изменили бы исход и распределение мандатов.

В этой ситуации закон предусматривает три варианта действий, из которых наиболее подходящим было бы проведение нового голосования с теми же списками и кандидатами, а также с теми же избирателями из списка прошлого года. Отличие от случая с перебаллотировкой в Кекаве заключается в том, что технологии с 2017 года всё-таки развились: каждый избиратель больше не «привязан» к одному конкретному участку (поэтому скупщик голосов «Жанис» мог везти купленных избирателей на участок в народном доме Вилце, а не каждого на свой конкретный). Закон о выборах в думы самоуправлений предусматривает три варианта: пересчёт голосов, повторное голосование или объявление полностью новых выборов.

Однако действующая редакция закона предусматривает, что это можно делать только после обжалования результатов в ЦИК и/или в суде — это не происходит автоматически. Поэтому сейчас честным кандидатам нужно проявить инициативу и тщательно подготовить необходимые документы. Неправильно оставлять в должностях депутатов, в отношении которых в зале суда конкретно доказано, что голоса за их избрание были куплены".