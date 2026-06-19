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Телефон загорелся в самолёте перед взлётом: пассажиры уже летели в Лондон,

Редакция PRESS 19 июня, 2026 12:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Пассажиры British Airways уже готовились к долгому перелёту из Токио в Лондон, когда обычный смартфон внезапно превратился в источник дыма и огня.

Самолёт начал движение к взлётной полосе в аэропорту Ханэда, но вскоре экипаж заметил дым из багажа одного из пассажиров. Рейс пришлось срочно вернуть на стоянку.

На борту находились 211 пассажиров и членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Бортпроводники быстро потушили загоревшееся устройство, после чего самолёт проверили пожарные и специалисты по безопасности.

Позже выяснилось, что источником дыма стал смартфон пассажира.

После проверки самолёт всё же вылетел в Лондон, но примерно на час позже расписания.

История выглядит как редкий случай, но авиационные власти всё чаще говорят о проблеме литий-ионных батарей. Они стоят в телефонах, ноутбуках, пауэрбанках, электронных сигаретах и другой технике. Иногда такая батарея может перегреться и войти в опасную цепную реакцию — тогда устройство начинает дымиться или гореть почти внезапно.

Особенно неприятно это в самолёте, где даже маленький огонь превращается в большую проблему.

Похожий случай с British Airways произошёл всего за несколько дней до этого. На рейсе из Лондона в Лас-Вегас в салоне тоже загорелся мобильный телефон. Пилоты запросили экстренную помощь перед посадкой, а экипаж пытался не допустить паники среди пассажиров.

Из-за таких случаев пассажиров обычно просят брать аккумуляторы, телефоны и пауэрбанки в ручную кладь, а не сдавать их в багаж. Логика простая: если устройство начнёт дымиться в салоне, экипаж хотя бы сможет быстро заметить это и потушить.

В Японии правила уже ужесточили. После серии инцидентов с портативными батареями пассажирам ограничили количество пауэрбанков, а их использование и зарядка на борту фактически оказались под запретом.

Когда-то самым страшным предметом в самолёте казалась турбулентность. Теперь всё чаще оказывается, что неприятный сюрприз может лежать прямо в сумке — полностью заряженный и вроде бы совершенно обычный.

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