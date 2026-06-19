Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Июня Завтра: Nils, Viktors
Доступность

Пока Шлесерс метит в премьеры, его снова тащат в суд: возобновлено дело о цифровом телевидении

Редакция PRESS 19 июня, 2026 13:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Латвии вновь пересмотрят так называемое второе дело о цифровом телевидении. Верховный суд отменил оправдательный приговор Рижского окружного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Среди обвиняемых — бывший министр сообщения и нынешний депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс, экс-премьер-министр Андрис Шкеле, а также ряд бывших руководителей компаний и государственных структур.

Прокуратура считает, что апелляционная инстанция неправильно оценила доказательства и необоснованно оправдала всех фигурантов дела. По версии обвинения, при реализации проекта цифрового телевидения в 2008–2009 годах в него незаконно была вовлечена компания «Hannu Digital», что привело к необоснованным расходам и ущербу в несколько миллионов евро. Предполагаемая сумма незаконно полученных средств оценивается примерно в 3 млн евро.

Прокуратура указывает, что нарушения, допущенные в приговоре, настолько существенны, что окружной суд пришёл к необоснованным и ошибочным выводам по всем ключевым вопросам дела, связанным с предъявленными обвинениями. В частности, суд, по мнению обвинения, без достаточных оснований заключил, что обвиняемые не совершали указанных в обвинительном заключении действий, направленных на то, чтобы путём обмана и злоупотребления доверием незаконно и необоснованно вовлечь компанию Hannu Digital в проект внедрения цифрового эфирного телевидения и договорные отношения с компаниями Tet и Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC), получив тем самым доступ к финансовым средствам Tet. Кроме того, суд пришёл к выводу, что заключённый между Tet и Hannu Digital договор не привёл к необоснованным расходам и, соответственно, не причинил компании Tet имущественного ущерба.

По мнению прокуратуры, суд неверно применил положение Уголовного кодекса, определяющее ответственность за мошенничество, придя к необоснованному и ошибочному выводу о том, что предусмотренное в вышеупомянутой статье Уголовного кодекса уголовное преступление не имело место.

Суд также не выполнил положение Уголовно-процессуального закона о праве признавать доказанными фактические обстоятельства уголовного преступления, отличающиеся от обвинения, а также неверно применил статью 318 Уголовного закона, определяющую ответственность за умышленные действия должностного лица, злоупотребляющего своим служебным положением, если эти действия причинили существенный ущерб или серьезные последствия, считает прокуратура.

Ранее всех обвиняемых оправдали сначала Экономический суд, а затем и Рижский окружной суд. Теперь дело снова будет рассматриваться в апелляционной инстанции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия на пороге климатических перемен: ученые раскрыли тревожный прогноз
Важно

Латвия на пороге климатических перемен: ученые раскрыли тревожный прогноз

«Где государство собирается остановиться?». Чекушин о новых языковых запретах
Важно

«Где государство собирается остановиться?». Чекушин о новых языковых запретах (1)

Каллас обеспокоена тем, что страны Восточной Европы не привлекают к контактам с Москвой
Важно

Каллас обеспокоена тем, что страны Восточной Европы не привлекают к контактам с Москвой

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Запрет на ВНЖ для россиян не помог: Ринкевича просят остановить закон

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Несмотря на решение Сейма запретить гражданам России и Белоруссии получать временный вид на жительство через инвестиции в управляющих альтернативными фондами, «Прогрессивные» по-прежнему требуют от президента Эдгара Ринкевича не провозглашать новый Иммиграционный закон. Об этом агентству LETA заявил глава фракции партии в Сейме Андрис Шуваевс.

Несмотря на решение Сейма запретить гражданам России и Белоруссии получать временный вид на жительство через инвестиции в управляющих альтернативными фондами, «Прогрессивные» по-прежнему требуют от президента Эдгара Ринкевича не провозглашать новый Иммиграционный закон. Об этом агентству LETA заявил глава фракции партии в Сейме Андрис Шуваевс.

Читать
Загрузка

Не асфальт, но без пыли: в Иманте обновят восемь улиц

Важно 15:13

Важно 0 комментариев

В конце июня в Иманте начнут восстанавливать дорожное покрытие на восьми улицах. Работы проведут методом двойной поверхностной обработки, сообщили в Рижском самоуправлении агентству LETA.

В конце июня в Иманте начнут восстанавливать дорожное покрытие на восьми улицах. Работы проведут методом двойной поверхностной обработки, сообщили в Рижском самоуправлении агентству LETA.

Читать

Каллас обеспокоена тем, что страны Восточной Европы не привлекают к контактам с Москвой

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в интервью ЕRR осудила действия Израиля на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также выразила обеспокоенность тем, что страны Восточной Европы не привлекают к контактам с Россией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в интервью ЕRR осудила действия Израиля на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также выразила обеспокоенность тем, что страны Восточной Европы не привлекают к контактам с Россией.

Читать

Лето пришло! В субботу нам обещают первую жару

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Домбрава предложил создать мобильные противодронные подразделения

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) на совещании группы министров безопасности стран Балтийского моря призвал создавать мобильные противодронные подразделения и укреплять системы раннего предупреждения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) на совещании группы министров безопасности стран Балтийского моря призвал создавать мобильные противодронные подразделения и укреплять системы раннего предупреждения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Читать

«Так больше нельзя»: жители Даугавгривы обратились к властям из-за опасной дороги

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

Общественная организация ”Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju attīstības biedrība” обратилась в Рижское городское самоуправление с просьбой предоставить информацию о текущей ситуации и запланированных действиях в отношении состояния подъездной дороги на улице Лепью в микрорайоне Даугавгрива, а также пригласило руководство самоуправления и ответственных должностных лиц посетить объект для ознакомления с ситуацией на месте.

Общественная организация ”Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju attīstības biedrība” обратилась в Рижское городское самоуправление с просьбой предоставить информацию о текущей ситуации и запланированных действиях в отношении состояния подъездной дороги на улице Лепью в микрорайоне Даугавгрива, а также пригласило руководство самоуправления и ответственных должностных лиц посетить объект для ознакомления с ситуацией на месте.

Читать

В больнице Страдиня родилась третья тройня за этот год!

Новости Латвии 14:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера в Перинатальном центре Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня - три мальчика, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Вчера в Перинатальном центре Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня - три мальчика, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Читать