Пока Шлесерс метит в премьеры, его снова тащат в суд: возобновлено дело о цифровом телевидении

Среди обвиняемых — бывший министр сообщения и нынешний депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс, экс-премьер-министр Андрис Шкеле, а также ряд бывших руководителей компаний и государственных структур.

Прокуратура считает, что апелляционная инстанция неправильно оценила доказательства и необоснованно оправдала всех фигурантов дела. По версии обвинения, при реализации проекта цифрового телевидения в 2008–2009 годах в него незаконно была вовлечена компания «Hannu Digital», что привело к необоснованным расходам и ущербу в несколько миллионов евро. Предполагаемая сумма незаконно полученных средств оценивается примерно в 3 млн евро.

Прокуратура указывает, что нарушения, допущенные в приговоре, настолько существенны, что окружной суд пришёл к необоснованным и ошибочным выводам по всем ключевым вопросам дела, связанным с предъявленными обвинениями. В частности, суд, по мнению обвинения, без достаточных оснований заключил, что обвиняемые не совершали указанных в обвинительном заключении действий, направленных на то, чтобы путём обмана и злоупотребления доверием незаконно и необоснованно вовлечь компанию Hannu Digital в проект внедрения цифрового эфирного телевидения и договорные отношения с компаниями Tet и Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC), получив тем самым доступ к финансовым средствам Tet. Кроме того, суд пришёл к выводу, что заключённый между Tet и Hannu Digital договор не привёл к необоснованным расходам и, соответственно, не причинил компании Tet имущественного ущерба.

По мнению прокуратуры, суд неверно применил положение Уголовного кодекса, определяющее ответственность за мошенничество, придя к необоснованному и ошибочному выводу о том, что предусмотренное в вышеупомянутой статье Уголовного кодекса уголовное преступление не имело место.

Суд также не выполнил положение Уголовно-процессуального закона о праве признавать доказанными фактические обстоятельства уголовного преступления, отличающиеся от обвинения, а также неверно применил статью 318 Уголовного закона, определяющую ответственность за умышленные действия должностного лица, злоупотребляющего своим служебным положением, если эти действия причинили существенный ущерб или серьезные последствия, считает прокуратура.

Ранее всех обвиняемых оправдали сначала Экономический суд, а затем и Рижский окружной суд. Теперь дело снова будет рассматриваться в апелляционной инстанции.