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Грабили ювелирные: полиция задержала троих мужчин за серию краж

Редакция PRESS 19 июня, 2026 14:09

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Valsts policija

Государственная полиция задержала троих мужчин, причастных к нескольким кражам из магазинов в Риге и Сигулде, сообщили в Госполиции.

Мужчины действовали в группе и подозреваются в кражах ювелирных изделий и попытке кражи денег из сейфа и кассового аппарата.

Днем 2 мая, пока один мужчина отвлекал внимание продавщицы, второй вошел в подсобное помещение магазина и пытался совершить кражу из сейфа и кассового аппарата. Однако ему помешал владелец магазина, после чего оба злоумышленника сбежали.

В тот же день примерно через полчаса в ювелирном магазине в Старой Риге двое мужчин украли два золотых кольца.

19 мая в полиции была зарегистрирована кража из ювелирного магазина в Сигулде. Отвлекая внимание продавщицы, группа мужчин украла два кольца.

27 мая за совершенные в Риге кражи были задержаны мужчины 1990 и 1992 годов рождения.

Также было установлено, что задержанный 1992 года рождения совершил кражу в Сигулде вместе с другим мужчиной 1992 года рождения. Третьего мужчину стражи порядка также задержали в тот же день.

Все задержанные уже имеют судимости за совершение различных преступлений, в том числе за кражи.

По факту краж в Риге и Сигулде начаты уголовные процессы, в рамках которых продолжается расследование. Полиция проверяет причастность задержанных и к другим подобным преступлениям.

К одному из задержанных на время следствия применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а его напарник ранее уже был объявлен в розыск в связи с другим преступлением, за которое был приговорен к тюремному заключению.

К третьему мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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