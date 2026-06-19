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«Так больше нельзя»: жители Даугавгривы обратились к властям из-за опасной дороги

Редакция PRESS 19 июня, 2026 14:33

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LETA

Общественная организация ”Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju attīstības biedrība” обратилась в Рижское городское самоуправление с просьбой предоставить информацию о текущей ситуации и запланированных действиях в отношении состояния подъездной дороги на улице Лепью в микрорайоне Даугавгрива, а также пригласило руководство самоуправления и ответственных должностных лиц посетить объект для ознакомления с ситуацией на месте.

Организация отмечает, что состояние подъездной дороги на улице Лепью уже длительное время вызывает обеспокоенность у местных жителей. Несмотря на проведение отдельных работ по содержанию дороги, включая её периодическое грейдирование, жители считают, что данные меры не обеспечили долгосрочного решения проблемы. Качество дорожного покрытия по-прежнему создаёт неудобства и влияет на безопасность дорожного движения возле многоквартирных жилых домов.

Особую актуальность вопрос приобрёл после принятия Рижской думой 10 июня 2026 года решения о реконструкции улицы Флотес в микрорайоне Даугавгрива. Общество считает, что одновременно необходимо оценить возможности благоустройства подъездной дороги на улице Лепью и перспективы её дальнейшего развития.

«Жители улицы Лепью уже длительное время ожидают чёткого видения дальнейшего развития подъездной дороги. Мы стремимся способствовать конструктивному диалогу между самоуправлением и местным сообществом, чтобы совместно найти устойчивое решение данной проблемы», — подчёркивает председатель правления “Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju attīstības biedrība” Максим Крутиков.

Организация просит самоуправление предоставить информацию о видении самоуправления относительно дальнейшего развития и содержания подъездной дороги на улице Лепью, планируемых ремонтных работах, проектах реконструкции или других мероприятиях по улучшению инфраструктуры, возможных сроках реализации существенных улучшений дорожной инфраструктуры.

Одновременно организация направило приглашение руководству Рижской думы, председателю Комитета по городской среде и мобильности, а также руководству Департамента городской среды и мобильности Рижского самоуправления принять участие в выездном осмотре улицы Лепью совместно с представителями жителей и общества. Такой визит позволит объективно оценить существующую ситуацию, определить наиболее важные проблемы и обсудить возможные решения, сроки и возможности их реализации.

Общественная организация «Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju attīstības biedrība» подтверждает свою готовность активно сотрудничать с самоуправлением и местными жителями для улучшения инфраструктуры и качества жизни в микрорайоне Даугавгрива.

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