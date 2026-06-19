Запрет на ВНЖ для россиян не помог: Ринкевича просят остановить закон

По его словам, решение о фактическом возвращении инвестиционных ВНЖ было внесено только к третьему чтению и не прошло полноценного политического и экспертного обсуждения. Предлагаемая схема предусматривает создание государством инвестиционного механизма, однако до сих пор неясно, как будет устроен фонд, насколько он заинтересует граждан третьих стран и в какие отрасли пойдут деньги.

«Норма, касающаяся временных видов на жительство, не может быть реализована в том виде, в котором она принята», - заявил Шуваевс.

Он напомнил, что первоначальная редакция закона позволяла пользоваться программой и гражданам России и Белоруссии. Этот пробел Сейм устранил отдельными срочными поправками. Глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис признал, что при принятии закона ошибка была «пропущена».

Шуваевс считает, что это может указывать и на другие риски, которые депутаты не успели оценить. «Прогрессивные» предлагают вернуть закон в Сейм и отдельно обсудить только механизм выдачи ВНЖ за инвестиции.

Новый закон позволяет иностранцу получить временный вид на жительство сроком до пяти лет. Для этого необходимо вложить не менее 150 000 евро на срок не менее пяти лет в созданного государством управляющего альтернативным инвестиционным фондом и дополнительно перечислить 10 000 евро в государственный бюджет.

«Латвия уже однажды приняла решение, позволявшее "торговать" временными видами на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость», - подчеркнул Шуваевс.

Политик связал прежнюю программу, продвигавшуюся лидером партии «Латвия на первом месте» Айнарсом Шлесерсом, с ростом рисков коррупции и отмывания денег. По его словам, после критического доклада Moneyval в 2018 году Латвия ужесточила правила, однако новая норма снова существенно расширяет возможность получения ВНЖ за инвестиции.