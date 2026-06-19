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«Вы вообще головой думаете?»: в регионах отменяют автобусы (2)

Редакция PRESS 19 июня, 2026 15:28

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

С 1 июля в Лимбажском и Сигулдском краях отменят более 50 автобусных рейсов. Жители требуют пересмотреть решение и предупреждают, что без общественного транспорта не смогут добираться домой, на работу, учёбу и к врачам, сообщает 360TV Ziņas.

Особое возмущение вызвала отмена последнего автобуса из Риги в Айнажи, который отправлялся в 21:55. В комментариях на страницах самоуправлений в Facebook люди просят сохранить рейсы.

«Ну просто супер. Сняли последний автобус в 21:55 из Риги на Айнажи. И как теперь из Адажи вечером добираться домой?! Или в Адажи теперь поезд пустят?! Вы вообще головой думаете? Вы сидите в кабинетах и ездите на машинах. А как передвигается обычный человек, вы понятия не имеете», - написала Анита.

«Им-то чего переживать. Они на автобусах не ездят», - добавила Вия.

Самоуправление Лимбажского края намерено дождаться начала июля и оценить, смогут ли жители приспособиться к изменённой маршрутной сети.

Сигулдская краевая дума уже потребовала от Автотранспортной дирекции пересмотреть сокращение рейсов. В самоуправлении подчёркивают, что общественный транспорт необходим людям для поездок на работу, в учебные и медицинские учреждения, а также для получения других важных услуг.

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