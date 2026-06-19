Помог старушке, а получил критику и обвинения: соцсети спорят о добре

Каспар рассказал, что вместе со знакомым по имени Арнольд дал женщине немного денег. По его словам, сумма была небольшой, но реакция пенсионерки показала, насколько важной для неё оказалась эта помощь.

«Мы дали немного денег. Не много - знаю, но больше у нас не было. По тому, как она благодарила, было понятно, что для неё это много», - написал Каспар.

Он подчеркнул, что не стремится к признанию и рассказал об этом случае лишь в надежде вдохновить других.

«Чтобы помочь кому-то, не нужно быть богатым. Достаточно быть человеком», - отметил автор публикации.

Каспар признался, что старается фотографировать подобные моменты и делиться ими в соцсетях. По его словам, никогда нельзя знать, скольких людей такой пример подтолкнёт помочь кому-то ещё.

Однако часть пользователей восприняла публикацию иначе.

«Это уже больше похоже на самолюбование и подпитку собственного эго. Делай от души - тогда не захочется кричать об этом на весь мир», - написала одна из комментаторов.

Каспар ответил, что помогает людям уже много лет.

«Я начал помогать другим ещё тогда, когда помощь была нужна мне самому. А делиться хорошими поступками начал более десяти лет назад».

Другие комментаторы также заявили, что благотворительность необязательно выставлять напоказ. Одна из участниц обсуждения добавила, что сочла бы оскорблением ситуацию, в которой незнакомец дал бы деньги её матери, поскольку заботиться о пожилых людях в первую очередь должны их близкие.