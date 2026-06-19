Врачей не нашли: пункт неотложной помощи в Валке закрывается

С 20 июня жителям предлагают обращаться в практики семейных врачей. По вечерам, ночью, в выходные и праздники консультацию можно получить по телефону 6601 6001. В угрожающих жизни ситуациях необходимо звонить по номеру 113.

При острых состояниях помощь также окажут в приёмном отделении больницы Валги в Эстонии. Пациентам рекомендуют иметь при себе Европейскую карту медицинского страхования. Однако доплата взимается независимо от наличия карты - 20 евро для взрослых и 5 евро для детей до 18 лет и пенсионеров.

Без Европейской карты в помощи не откажут, но лечение может потребоваться оплатить полностью. Компенсацию расходов за экстренные услуги затем можно запросить у Национальной службы здравоохранения. Если врачам Валги потребуется дополнительное обследование или специализированное лечение, пациента доставят в Видземскую больницу.

Видземская больница ранее объявила, что прекращает работу пункта из-за выхода дежурного врача на пенсию и катастрофической нехватки кадров. Учреждение также заявило, что действующие требования об обязательном присутствии сертифицированных врачей делают содержание подобных пунктов в регионах практически невозможным.

Больница предлагает открыть в Валке процедурный кабинет для перевязок и инфузий, а также расширить амбулаторный приём офтальмолога и, возможно, гинеколога.

Национальная служба здравоохранения утверждает, что окончательное закрытие не согласовано. Среди рассматриваемых вариантов - ежедневная работа помощника врача с 8:00 до 20:00, включая субботы и воскресенья.

Служба узнала о решении больницы 14 мая от самоуправления Валкского края. По условиям договора медицинское учреждение не может прекратить оказание услуги без официального уведомления и обязано продолжать работу ещё три месяца после расторжения соглашения.

В среднем пункт в Валке принимает 1,2 пациента в день. Около 22% обращений связаны с перевязками, 14% - с офтальмологическими проблемами, по 7% - с травмами и удалением клещей. Половина пациентов приходит с вопросами, которые относятся к компетенции семейных врачей.