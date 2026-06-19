Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Июня Завтра: Nils, Viktors
Доступность

Кебаб или медленная смерть: кебабная «Сакта» стала символом будущего Латвии?

Редакция PRESS 19 июня, 2026 17:34

Важно 0 комментариев

Press.lv

От символа латвийской независимости до кебабной и хосписа — история "Сакты" стала отражением перемен, произошедших со страной за последние десятилетия. Вопрос лишь в том, каким будет следующий этап этой истории и по какой стороне улицы пойдет Латвия: по той, где медленное угасание или там, где "большие и сочные" кебабы?

Некогда название "Сакта" было известно от Балтийского до Чукотского моря - скажи его, и сразу понятно, что речь идет о Риге. В советское время здесь находился легендарный магазин, куда шли за подарком с "латвийским характером" и сувенирами, которые должны были говорить: вот она, Латвия, ее узоры, материалы, вкус, ремесло. Для туристов "Сакта" была почти обязательным пунктом. Для местных — магазином на особый случай.

Стала "Сакта" и неоспоримым символом национально-освободительной борьбы в 1991 первом году. Тогда десятки тысяч человек вышли отстаивать независимость страны. На соседних улицах у Совета министров (нынешнее здание Кабинета министров Латвии) возводились баррикады, проходили столкновения с рижским ОМОНом, проливалась кровь и гибли люди во имя новой и свободной Латвийской Республики.

И для чего? Чтобы через 35 лет на этом месте появилась кебабная с названием "Сакта"? Да, вы не ослышались, именно так заведение и называется.

Press.lv

- Могли бы, конечно, и поскромнее назваться, - отмечает прохожий Андрис, оглядываясь на стекло витрины, - Но если бы не спросили, я бы и не заметил. Кебабная как кебабная, такие сейчас на каждом углу.

- Ужас, конечно! - возмущается Анна. - Наверное, еще и говорят только по-английски. Сейчас в Старой Риге вообще даже слова по-латышски не услышишь, одни иностранцы.

О том, на каком языке предпочитают общаться работники заведения красноречиво говорят яркие неоновые вывески на английском "Открыто" и "Хеллоу". Впрочем клиентов они приветствуют с бодрым "Labdien", и вполне способны принять заказ на государственном языке. Девушка у кассы без запинки выдает необходимый минимум фраз и уточняющих вопросов на латышском: какого размера, с каким мясом, с собой или на месте, карточка или наличные? Весь необходимый минимум, что бы даже министр культуры не ушел голодный. И произносит с таким милым акцентом, что и самый национально настроенный патриот прослезится: стараются же, вот, говорят на госязыке!

Конечно, на высокие темы здесь не поговоришь, но вам кушать или обсуждать латышскую литературу? За этим, пожалуйста, лучше пойти в дом через дорогу, где жил и творил Зигфрид фон Фегезак, один из самых известных балтийско-немецких писателей XX века. Вот только поговорить там совсем не с кем - весь первый этаж пуст и смотрит на бульвар Бривибас пыльными витринами. За ним еще один пустой дом, и ещё один, и ещё один - такая картина в целом характерна для главной улицы столицы. Там, где прежде были респектабельные бутики, банки и дорогие магазины, стоят пустые помещения с большими надписями "сдается или продается".

Press.lv
Press.lv

И если у местного бизнеса нет средств и сил оплачивать аренду, то в пустые помещения готовы пустить любого, кто готов платить звонкую монету. Этим и пользуются приезжие. И не стоит их недооценивать, навешивая ярлык "дикарей". Пожалуй, многие из них впитали навыки торговли с молоком матери: как продать товар предки сегодняшних мигрантов - турков, арабов, пакистанцев и индусов - знали еще со времен Великого шёлково пути, когда латыши только учились обжигать горшки в кострах.

Если вдуматься, то и кебабные открываются не где попало. В одном только квартале на улице Дзирнаву возле "Ориго" можно насчитать три таких забегаловки, еще и магазин-ресторан индийской кухни. Оно и понятно - рядом возвели несколько офисных центров, где "белые воротнички" охотно заказывают обед с доставкой через считанные минуты. Да и заведение у "Сакты" наверняка не бедствует и даже расширяется - строит веранду со столиками. А куда еще податься в ночи туристу, измученному рижским нарзаном, чтобы перекусить после длительных возлияний в Старой Риге? Кухни почти везде в заведениях закрываются в 22.00, а тут работают до первых петухов и обещают накормить большим и сочным кебабом. И нужно признать - не врут!

Press.lv

Но что сейчас в самом здании "Сакты", спросите вы? До недавнего времени в нем находилось историческое и самое известное отделение Латвийской почты. Когда оно открывалось, здесь работало более 70 человек. Но и его добил кризис - 30 декабря 2022 года почта закрылась. Клиенты ушли, поменялись привычки общества, люди теперь предпочитают электронную почту и пакоматы, а счета за содержание огромного отделения улетели в космос.

Сегодня в историческом здании "Сакты" медленно умирают люди. В буквальном смысле. В 2026 году здесь открылся первый в Латвии дневной центр хосписного ухода. Он предназначен для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Здесь смертельно больным людям оказываю медицинскую помощь и психоэмоциональную поддержку, а их близкие могут получить передышку в ежедневной борьбе с неминуемой смертью. Миссия полезная и нужная для общества, но грустная.

Press.lv

Нужно признать, в наше время "Сакта" приобретает еще одно значение. Казалось бы, ну открылась кебабная и что такого? Вероятно, само того не подозревая, заведение выявило любопытный символизм дилеммы современного общества: у нас есть дорога, с одной стороны медленно умирают старые и больные люди, а с другой молодые и сильные мигранты обещают "сочные, большие кебабы". По какой стороне улицы пойдет Латвия? Сегодня многие политики в предвыборном запале с головой бросаются в борьбу с приезжими. Но реальность такая, какая есть, и нужно признать - на улицах Риги все чаще и чаще можно встретить вот таких "смурфов", которые снуют по городу с синими и зелеными рюкзаками, выполняя ту работу, за которую не каждый местный возьмется.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка
Важно

Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?
Важно

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?

Погоня на скорости 134 км/ч: мотоциклисту грозит тюрьма (видео)
Важно

Погоня на скорости 134 км/ч: мотоциклисту грозит тюрьма (видео)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Эвона как! Маск признался, что срисовал логотип Теслы с кошачьей морды. А точнее с…

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Илон Маск, который является основателем и директором компаний Tesla и SpaceX, раскрыл в Twitter тайну логотипа Tesla.
Один из пользователей решил спросить у Маска, правда ли, что логотип компании построен по аналогии с видом кошачьего носа.

Илон Маск, который является основателем и директором компаний Tesla и SpaceX, раскрыл в Twitter тайну логотипа Tesla.
Один из пользователей решил спросить у Маска, правда ли, что логотип компании построен по аналогии с видом кошачьего носа.

Читать
Загрузка

Учёные смешали джекфрут, гранат и лекарство от холестерина — и получили надежду для больных дёсен

Азбука здоровья 19:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Звучит как рецепт странного смузи, который лучше не пробовать. Но бразильские учёные считают, что необычная смесь из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина может однажды помочь при тяжёлой болезни дёсен.

Звучит как рецепт странного смузи, который лучше не пробовать. Но бразильские учёные считают, что необычная смесь из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина может однажды помочь при тяжёлой болезни дёсен.

Читать

Осторожно, пробки! Как всегда перед длинными выходными Рига встала

Важно 19:05

Важно 0 комментариев

Как обычно перед длительными выходными, в пятницу в Риге образуются пробки на выезде из города, сообщает LETA.
Информация в традиционных картах и навигационных приложениях также свидетельствует о пробках.

Как обычно перед длительными выходными, в пятницу в Риге образуются пробки на выезде из города, сообщает LETA.
Информация в традиционных картах и навигационных приложениях также свидетельствует о пробках.

Читать

Газ снова подорожает: новые тарифы введут с октября 2026 года

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

Читать

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Предстоящие праздники снова заставили латвийцев спорить о продолжительных выходных. Для одних это редкая возможность отдохнуть и провести время с близкими. Другие считают, что затяжная пауза мешает бизнесу и слишком дорого обходится экономике.

Предстоящие праздники снова заставили латвийцев спорить о продолжительных выходных. Для одних это редкая возможность отдохнуть и провести время с близкими. Другие считают, что затяжная пауза мешает бизнесу и слишком дорого обходится экономике.

Читать

Зеленский: Украина больше всех заслуживает скорейшего вступления в ЕС

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна Европы».
Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену.

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна Европы».
Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену.

Читать

Учёные заподозрили, что люди умеют отращивать утраченные ткани — просто эта способность выключена

Наука 18:33

Наука 0 комментариев

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Читать