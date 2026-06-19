Кебаб или медленная смерть: кебабная «Сакта» стала символом будущего Латвии?

Некогда название "Сакта" было известно от Балтийского до Чукотского моря - скажи его, и сразу понятно, что речь идет о Риге. В советское время здесь находился легендарный магазин, куда шли за подарком с "латвийским характером" и сувенирами, которые должны были говорить: вот она, Латвия, ее узоры, материалы, вкус, ремесло. Для туристов "Сакта" была почти обязательным пунктом. Для местных — магазином на особый случай.

Стала "Сакта" и неоспоримым символом национально-освободительной борьбы в 1991 первом году. Тогда десятки тысяч человек вышли отстаивать независимость страны. На соседних улицах у Совета министров (нынешнее здание Кабинета министров Латвии) возводились баррикады, проходили столкновения с рижским ОМОНом, проливалась кровь и гибли люди во имя новой и свободной Латвийской Республики.

И для чего? Чтобы через 35 лет на этом месте появилась кебабная с названием "Сакта"? Да, вы не ослышались, именно так заведение и называется.

- Могли бы, конечно, и поскромнее назваться, - отмечает прохожий Андрис, оглядываясь на стекло витрины, - Но если бы не спросили, я бы и не заметил. Кебабная как кебабная, такие сейчас на каждом углу.

- Ужас, конечно! - возмущается Анна. - Наверное, еще и говорят только по-английски. Сейчас в Старой Риге вообще даже слова по-латышски не услышишь, одни иностранцы.

О том, на каком языке предпочитают общаться работники заведения красноречиво говорят яркие неоновые вывески на английском "Открыто" и "Хеллоу". Впрочем клиентов они приветствуют с бодрым "Labdien", и вполне способны принять заказ на государственном языке. Девушка у кассы без запинки выдает необходимый минимум фраз и уточняющих вопросов на латышском: какого размера, с каким мясом, с собой или на месте, карточка или наличные? Весь необходимый минимум, что бы даже министр культуры не ушел голодный. И произносит с таким милым акцентом, что и самый национально настроенный патриот прослезится: стараются же, вот, говорят на госязыке!

Конечно, на высокие темы здесь не поговоришь, но вам кушать или обсуждать латышскую литературу? За этим, пожалуйста, лучше пойти в дом через дорогу, где жил и творил Зигфрид фон Фегезак, один из самых известных балтийско-немецких писателей XX века. Вот только поговорить там совсем не с кем - весь первый этаж пуст и смотрит на бульвар Бривибас пыльными витринами. За ним еще один пустой дом, и ещё один, и ещё один - такая картина в целом характерна для главной улицы столицы. Там, где прежде были респектабельные бутики, банки и дорогие магазины, стоят пустые помещения с большими надписями "сдается или продается".

И если у местного бизнеса нет средств и сил оплачивать аренду, то в пустые помещения готовы пустить любого, кто готов платить звонкую монету. Этим и пользуются приезжие. И не стоит их недооценивать, навешивая ярлык "дикарей". Пожалуй, многие из них впитали навыки торговли с молоком матери: как продать товар предки сегодняшних мигрантов - турков, арабов, пакистанцев и индусов - знали еще со времен Великого шёлково пути, когда латыши только учились обжигать горшки в кострах.

Если вдуматься, то и кебабные открываются не где попало. В одном только квартале на улице Дзирнаву возле "Ориго" можно насчитать три таких забегаловки, еще и магазин-ресторан индийской кухни. Оно и понятно - рядом возвели несколько офисных центров, где "белые воротнички" охотно заказывают обед с доставкой через считанные минуты. Да и заведение у "Сакты" наверняка не бедствует и даже расширяется - строит веранду со столиками. А куда еще податься в ночи туристу, измученному рижским нарзаном, чтобы перекусить после длительных возлияний в Старой Риге? Кухни почти везде в заведениях закрываются в 22.00, а тут работают до первых петухов и обещают накормить большим и сочным кебабом. И нужно признать - не врут!

Но что сейчас в самом здании "Сакты", спросите вы? До недавнего времени в нем находилось историческое и самое известное отделение Латвийской почты. Когда оно открывалось, здесь работало более 70 человек. Но и его добил кризис - 30 декабря 2022 года почта закрылась. Клиенты ушли, поменялись привычки общества, люди теперь предпочитают электронную почту и пакоматы, а счета за содержание огромного отделения улетели в космос.

Сегодня в историческом здании "Сакты" медленно умирают люди. В буквальном смысле. В 2026 году здесь открылся первый в Латвии дневной центр хосписного ухода. Он предназначен для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Здесь смертельно больным людям оказываю медицинскую помощь и психоэмоциональную поддержку, а их близкие могут получить передышку в ежедневной борьбе с неминуемой смертью. Миссия полезная и нужная для общества, но грустная.

Нужно признать, в наше время "Сакта" приобретает еще одно значение. Казалось бы, ну открылась кебабная и что такого? Вероятно, само того не подозревая, заведение выявило любопытный символизм дилеммы современного общества: у нас есть дорога, с одной стороны медленно умирают старые и больные люди, а с другой молодые и сильные мигранты обещают "сочные, большие кебабы". По какой стороне улицы пойдет Латвия? Сегодня многие политики в предвыборном запале с головой бросаются в борьбу с приезжими. Но реальность такая, какая есть, и нужно признать - на улицах Риги все чаще и чаще можно встретить вот таких "смурфов", которые снуют по городу с синими и зелеными рюкзаками, выполняя ту работу, за которую не каждый местный возьмется.