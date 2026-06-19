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ЕС и Китай на грани торговой войны? Политики Европы требуют решительных мер

Редакция PRESS 19 июня, 2026 18:26

Мир 0 комментариев

Лидеры ЕС обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать более жесткие меры для противодействия экономическому влиянию Китая, при этом Германия стала занимать более жесткую позицию по отношению к Пекину, пишет Politico.

По словам одного из чиновников ЕС, во время позднего ужина на саммите в Брюсселе лидеры поручили Комиссии проанализировать арсенал средств торговой защиты ЕС и «в конечном итоге» разработать новые инструменты, чтобы обеспечить блок всем необходимым для «защиты своих интересов и снижения рисков».

«Все считают, что нам нужны меры для снижения нашей зависимости», — заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер изданию POLITICO по завершении саммита. «А субсидии, предоставляемые в Китае, — это несправедливо. Нам нужно как-то реагировать на это. Комиссия намерена предложить меры, и мы продолжим обсуждать этот вопрос». Он назвал это «срочным вопросом».

Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась выяснить у лидеров ЕС, насколько они готовы принять ответные меры со стороны Китая, поскольку блок пытается решить, как защитить европейские заводы от более дешевых китайских товаров высокого качества.

«Будет проведен краткосрочный анализ существующих инструментов и путей их более эффективного использования», — заявил второй чиновник, подчеркнув, что разработка новых инструментов потребует времени, а затем их придется пройти через законодательный процесс.

Чиновники и дипломаты, которые были проинформированы о ходе обсуждений на саммите и получили разрешение говорить об этой конфиденциальной встрече на условиях анонимности, заявили, что за столом переговоров укрепляется консенсус по поводу необходимости усиления торговых защитных мер ЕС и разработки новых инструментов для защиты рынков.

Проблема заключается в том, что Китай очень хорошо справляется с производством множества товаров, включая высокотехнологичную продукцию, такую как автомобили, которые раньше были прерогативой Европы. Он продает эти товары на европейский рынок по низким ценам, с которыми европейские производители не могут конкурировать, и это вытесняет их с рынка.

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