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Учёные заподозрили, что люди умеют отращивать утраченные ткани — просто эта способность выключена

Редакция PRESS 19 июня, 2026 18:33

Наука 0 комментариев

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Но американские учёные считают, что всё может быть гораздо интереснее.

Возможно, способность к регенерации у млекопитающих никуда не исчезла. Она просто находится в спящем режиме.

Исследователи из Техасского университета провели эксперименты, в которых попытались заставить организм не просто затянуть рану рубцом, а запустить процесс восстановления. И, похоже, у них кое-что получилось.

Обычно после травмы клетки быстро закрывают повреждение, образуя шрам. Но учёные решили попробовать изменить сценарий.

Сначала они применили один фактор роста, чтобы заставить клетки свернуть с привычной дороги образования рубца. Через несколько дней добавили второй сигнал, который буквально дал клеткам новую задачу: строить ткани заново.

Результат оказался неожиданным.

В экспериментах удалось восстановить кости, суставы, связки и сухожилия. Конечно, они не были идеальными копиями прежних структур, но главное — организм вообще смог их создать.

Ещё более удивительным стало другое открытие.

Оказалось, что не нужно вводить в тело какие-то особые стволовые клетки. Всё необходимое уже находится внутри организма.

По словам исследователей, клетки, которые раньше считались "непереучиваемыми", на самом деле способны менять своё поведение. Нужно лишь дать им правильные команды.

До выращивания новых рук или ног человечеству, конечно, ещё очень далеко. Пока речь идёт об опытах на животных, а не о чудесах из фантастических фильмов.

Но сама идея заставляет посмотреть на собственное тело по-новому.

Возможно, где-то глубоко внутри каждого человека по-прежнему живёт маленькая саламандра, которая миллионы лет назад просто перестала получать команду "отращивать заново".

И если учёные действительно найдут этот выключатель, медицина будущего может оказаться гораздо страннее, чем мы привыкли думать.

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