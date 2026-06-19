Учёные смешали джекфрут, гранат и лекарство от холестерина — и получили надежду для больных дёсен

Речь идёт о периодонтите. Это хроническое воспаление, при котором страдают ткани, удерживающие зубы на месте. В тяжёлых случаях болезнь может приводить к потере костной ткани и расшатыванию зубов.

Обычное лечение в основном борется с инфекцией и воспалением. Но восстановить уже повреждённые ткани гораздо сложнее.

И тут на сцену выходит джекфрут — огромный тропический плод, который обычно ассоциируется скорее с едой, чем со стоматологией.

Учёных заинтересовал латекс джекфрута: липкое вещество, которое может дольше удерживаться на поражённом участке. К нему добавили экстракт кожуры граната, известный своими антимикробными свойствами, и симвастатин — препарат, который обычно используют для снижения холестерина.

В таком виде лекарство можно доставлять прямо к проблемному месту, а не гонять по всему организму.

В лабораторных тестах новый материал показал многообещающий результат. Он не только не разрушал свою структуру при добавлении симвастатина, но и помогал клеткам двигаться в сторону образования костной ткани. Эффект усиливался через 21 день.

Конечно, это ещё не значит, что завтра стоматолог достанет из шкафа баночку “джекфрут-гранат для дёсен”. Учёным предстоит проверить безопасность и эффективность технологии в новых исследованиях.

Но сама идея звучит эффектно: один из крупнейших тропических плодов, выброшенная гранатовая кожура и обычное лекарство от холестерина могут стать частью будущего лечения больных дёсен.

Иногда медицина действительно начинается там, где обычный человек видит фрукт, кожуру и липкую странность.