Зеленский: Украина больше всех заслуживает скорейшего вступления в ЕС

«Украина заслужила это, потому что заплатила за свое право быть свободной, независимой и европейской больше, чем любая другая страна Европы», – сказал он. «Это также право других народов – быть независимыми от России», – добавил он.

Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский подчеркнул боевой опыт Украины, заявив, что ее оборонный потенциал имеет ключевое значение для будущего Европы и может стать важным фактором ускорения движения Киева к членству в ЕС.

В голосовом сообщении, размещенном в группе WhatsApp с журналистами после встречи в Брюсселе, Зеленский сказал, что все лидеры признали: вооруженные силы Украины – самые сильные в Европе, и Евросоюз воспользуется их опытом.

«Сегодня Украина де-факто обладает второй по силе армией в НАТО, не уступающей второй армии мира. И именно поэтому де-юре мы нужны НАТО – и только мы», – заявил он.

«Будущее Европы – свободной, единой и мирной – решается в нашей обороне, – сказал Зеленский лидерам ЕС. – Это показывает, насколько уникальна наша ситуация».

Он также выступил за создание европейской программы баллистических ракет, подчеркнув, что это украинская инициатива и что Киев не откажется от проекта, несмотря на препятствия.

"Европа создаст собственный баллистический потенциал. Вопрос чрезвычайно срочный. Украина не отступит, и мы доведем дело до конца. Это была наша инициатива, а теперь это совместная работа с нашими партнерами», - отметил Зеленский.

«Мы пережили Орбана»

После апрельских выборов в Венгрии «открылось новое окно возможностей для укрепления отношений как внутри ЕС, так и между ЕС и Украиной», – сказал Зеленский лидерам ЕС. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр впервые принимал участие во встрече.

В голосовом сообщении по ее завершении Зеленский заявил, что Украина не «поступилась своим достоинством» и «пережила Орбана», имея в виду бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, который проводил политику вето в отношении Украины – от финансовой помощи до расширения ЕС.

Зеленский поблагодарил соседние с Украиной страны – прежде всего Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию – за поддержку европейских стремлений Киева, заверив, что «Украина привержена взаимному уважению».

Явно намекая на чувствительную тему венгерского меньшинства в Украине, Зеленский подчеркнул, что для Киева «быть хорошим соседом никогда не было просто словами».

Отдельной двусторонней встречи с Мадьяром у Зеленского не было, хотя, по словам осведомленного источника, им удалось провести короткую беседу. Зато украинский президент встретился в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и министром Болгарии Руменом Радевым, который отвергает любые санкции против РФ, способные навредить его стране.

«Путин - безумец», который хочет, чтобы «Украина полыхала»

Владимир Путин не собирается заканчивать войну, и сейчас это признают все, сказал Зеленский журналистам в голосовом сообщении после саммита ЕС.

«Все, что он говорит о стремлении к миру, – ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют», – добавил он, отметив, что партнеры Киева «убеждены: вместе мы его остановим».

Зеленский подтвердил, что по-прежнему готов к переговорам с Кремлем, несмотря на то что, по его словам, Путин не хочет диалога. «Он хочет, чтобы вся наша страна была охвачена пламенем, и он безумец – наши партнеры это понимают», - заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что не стоит ждать, будто российский президент покинет Кремль или изменит свои цели. «Путин останется в Кремле до конца жизни, – сказал он, добавив, – ведь он стремится восстановить Советский Союз. Без Украины это невозможно».