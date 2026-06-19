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Газ снова подорожает: новые тарифы введут с октября 2026 года

Редакция PRESS 19 июня, 2026 18:54

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Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

В компании подчёркивают, что эта услуга формирует лишь от 1% до 6% итогового счёта, поэтому для большинства потребителей рост расходов будет небольшим.

Домохозяйство, использующее газ только для приготовления пищи, будет платить примерно на 1 цент в месяц больше. При газовом отоплении и зимнем потреблении около 250 кубометров увеличение счёта может составить примерно 0,75 евро. Для юридических лиц расходы на газ, по расчётам Conexus, вырастут приблизительно на 0,4%.

Подготовка нового тарифа связана с завершением действующего регуляторного периода 30 сентября 2026 года. По установленным правилам оператор обязан заранее представить расчёты на следующий пятилетний цикл.

Conexus утверждает, что в последние годы расходы на эксплуатацию газотранспортной системы были ниже предусмотренного уровня. Однако сэкономленных средств оказалось недостаточно, чтобы полностью покрыть последствия инфляции и роста зарплат.

Повышение планируют проводить поэтапно. С 1 октября 2026 года ресурсная часть тарифа может увеличиться примерно на 7%.

Следующий этап намечен на 1 октября 2027 года. Тогда оператор рассчитывает перейти к модели, при которой размер платы будет зависеть от зарезервированной мощности.

Окончательное решение пока не принято. Тарифный проект должен пройти проверку Комиссии по регулированию общественных услуг. В процессе рассмотрения расчёты и предложенные ставки могут быть изменены.

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