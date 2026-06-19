Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Июня Завтра: Nils, Viktors
Доступность

Ошибку «пропустили»: Ринкевич вернул закон о золотых визах

Редакция PRESS 19 июня, 2026 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил Иммиграционный закон обратно в Сейм для повторного рассмотрения, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Парламент принял закон 11 июня. Уже 18 июня депутатам пришлось срочно вносить дополнительные поправки, чтобы закрыть гражданам России и Белоруссии доступ к временным видам на жительство через инвестиционную программу управляющих альтернативными фондами.

Глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис признал, что при первоначальном голосовании была допущена ошибка и этот вопрос «пропустили».

Даже после исправления «Прогрессивные» призвали президента не провозглашать закон. Глава фракции партии Андрис Шуваевс заявил, что механизм инвестиционных ВНЖ был добавлен без полноценного обсуждения, а многие ключевые детали остались неясными.

Речь идёт о вложениях в созданный государством инвестиционный фонд. Однако пока не определено, как именно он будет работать, насколько такая схема заинтересует граждан третьих стран и в какие отрасли направят полученные средства.

По словам Шуваевса, положение о временных видах на жительство «неосуществимо в том виде, в котором оно принято». «Прогрессивные» настаивали на том, чтобы закон вернули в Сейм и отдельно обсудили инвестиционную схему, не пересматривая весь документ целиком.

Партия также напомнила, что после критического доклада Moneyval в 2018 году Латвия ужесточила иммиграционные правила и отказалась от практики выдачи так называемых золотых виз за инвестиции и покупку недвижимости. Этот механизм был введён в 2010 году по инициативе Айнара Шлесерса.

Новый закон должен изменить систему въезда, пребывания, трудоустройства и интеграции граждан третьих стран. Он также предусматривает усиление пограничного контроля, более широкое использование биометрических данных, обмен информацией с базами Европейского союза и дополнительные меры против фиктивной занятости и незаконной миграции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кебаб или медленная смерть: кебабная «Сакта» стала символом будущего Латвии?
Эксклюзив

Кебаб или медленная смерть: кебабная «Сакта» стала символом будущего Латвии?

Погоня на скорости 134 км/ч: мотоциклисту грозит тюрьма (видео)
Важно

Погоня на скорости 134 км/ч: мотоциклисту грозит тюрьма (видео)

Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка
Важно

Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Эвона как! Маск признался, что срисовал логотип Теслы с кошачьей морды. А точнее с…

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Илон Маск, который является основателем и директором компаний Tesla и SpaceX, раскрыл в Twitter тайну логотипа Tesla.
Один из пользователей решил спросить у Маска, правда ли, что логотип компании построен по аналогии с видом кошачьего носа.

Илон Маск, который является основателем и директором компаний Tesla и SpaceX, раскрыл в Twitter тайну логотипа Tesla.
Один из пользователей решил спросить у Маска, правда ли, что логотип компании построен по аналогии с видом кошачьего носа.

Читать
Загрузка

Учёные смешали джекфрут, гранат и лекарство от холестерина — и получили надежду для больных дёсен

Азбука здоровья 19:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Звучит как рецепт странного смузи, который лучше не пробовать. Но бразильские учёные считают, что необычная смесь из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина может однажды помочь при тяжёлой болезни дёсен.

Звучит как рецепт странного смузи, который лучше не пробовать. Но бразильские учёные считают, что необычная смесь из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина может однажды помочь при тяжёлой болезни дёсен.

Читать

Осторожно, пробки! Как всегда перед длинными выходными Рига встала

Важно 19:05

Важно 0 комментариев

Как обычно перед длительными выходными, в пятницу в Риге образуются пробки на выезде из города, сообщает LETA.
Информация в традиционных картах и навигационных приложениях также свидетельствует о пробках.

Как обычно перед длительными выходными, в пятницу в Риге образуются пробки на выезде из города, сообщает LETA.
Информация в традиционных картах и навигационных приложениях также свидетельствует о пробках.

Читать

Газ снова подорожает: новые тарифы введут с октября 2026 года

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

Читать

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Предстоящие праздники снова заставили латвийцев спорить о продолжительных выходных. Для одних это редкая возможность отдохнуть и провести время с близкими. Другие считают, что затяжная пауза мешает бизнесу и слишком дорого обходится экономике.

Предстоящие праздники снова заставили латвийцев спорить о продолжительных выходных. Для одних это редкая возможность отдохнуть и провести время с близкими. Другие считают, что затяжная пауза мешает бизнесу и слишком дорого обходится экономике.

Читать

Зеленский: Украина больше всех заслуживает скорейшего вступления в ЕС

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна Европы».
Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену.

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна Европы».
Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену.

Читать

Учёные заподозрили, что люди умеют отращивать утраченные ткани — просто эта способность выключена

Наука 18:33

Наука 0 комментариев

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Читать