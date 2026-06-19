Ошибку «пропустили»: Ринкевич вернул закон о золотых визах

Парламент принял закон 11 июня. Уже 18 июня депутатам пришлось срочно вносить дополнительные поправки, чтобы закрыть гражданам России и Белоруссии доступ к временным видам на жительство через инвестиционную программу управляющих альтернативными фондами.

Глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис признал, что при первоначальном голосовании была допущена ошибка и этот вопрос «пропустили».

Даже после исправления «Прогрессивные» призвали президента не провозглашать закон. Глава фракции партии Андрис Шуваевс заявил, что механизм инвестиционных ВНЖ был добавлен без полноценного обсуждения, а многие ключевые детали остались неясными.

Речь идёт о вложениях в созданный государством инвестиционный фонд. Однако пока не определено, как именно он будет работать, насколько такая схема заинтересует граждан третьих стран и в какие отрасли направят полученные средства.

По словам Шуваевса, положение о временных видах на жительство «неосуществимо в том виде, в котором оно принято». «Прогрессивные» настаивали на том, чтобы закон вернули в Сейм и отдельно обсудили инвестиционную схему, не пересматривая весь документ целиком.

Партия также напомнила, что после критического доклада Moneyval в 2018 году Латвия ужесточила иммиграционные правила и отказалась от практики выдачи так называемых золотых виз за инвестиции и покупку недвижимости. Этот механизм был введён в 2010 году по инициативе Айнара Шлесерса.

Новый закон должен изменить систему въезда, пребывания, трудоустройства и интеграции граждан третьих стран. Он также предусматривает усиление пограничного контроля, более широкое использование биометрических данных, обмен информацией с базами Европейского союза и дополнительные меры против фиктивной занятости и незаконной миграции.