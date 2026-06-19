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Вантовый мост закроют и Риге грозит транспортный хаос. Но есть безумная идея…

Редакция PRESS 19 июня, 2026 17:23

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Фото press.lv

Ремонт Вантового моста больше нельзя откладывать, а ограничения движения на одной из главных транспортных артерий Риги неизбежно осложнят ситуацию на улицах. Такое мнение в программе TV24 «Пресс-клуб» высказал ведущий мероприятий, лектор и депутат думы Ропажского края Харалдс Бурковскис.

Он напомнил, что мост связывает оба берега Даугавы и входит в ключевую дорожную сеть столицы. Поэтому даже частичное перекрытие затронет тысячи людей, ежедневно направляющихся на работу, учёбу и домой.

При этом Бурковскис считает, что ремонт лишь обострит проблему, которая существует и без строительных работ. Рига регулярно стоит в пробках утром и вечером, когда большая часть горожан одновременно едет в центр или возвращается из него.

По мнению депутата, смягчить транспортный удар можно за счёт гибкого рабочего времени. Работодатели могли бы устанавливать разное начало и окончание рабочего дня, чтобы сотрудники не выезжали на улицы в одни и те же часы.

Бурковскис отметил, что многие компании продолжают придерживаться жёсткого расписания не из-за реальной необходимости, а по привычке. Между тем за пределами утреннего и вечернего пиков движение по городу становится заметно свободнее.

Он призвал обсуждать не только сроки и порядок ремонта Вантового моста, но и общую организацию движения. По его мнению, без перераспределения транспортных потоков ограничения на мосту способны резко усилить заторы в других частях столицы.

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