Переговоры США и Ирана о мирном урегулировании отменены: что дальше?

В Белом доме заявили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был отправиться на переговоры, не полетит в Швейцарию.

«Как и говорил вице-президент, планы предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы, но американская делегация готова отправиться [на них] при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не улетает сегодня [в четверг] вечером [в Швейцарию]», — сообщили в американской администрации (цитата по CBS News).

По данным источника CNN, Иран запросил гарантий прекращения боевых действий в Ливане прежде чем продолжить переговоры. По словам источника, «посредники работают над урегулированием этой проблемы». Он добавил, что переговоры отложены временно, но сроков их возобновления не назвал. Прекращение боевых действий в Ливане было изначально одним из условий Ирана для заключения мирного соглашения с США.

The Guardian отмечает, что отмена переговоров стала неожиданностью. Десятки чиновников Белого дома, сотрудники, занимавшиеся подготовкой к встрече, а также представители СМИ уже находились в Швейцарии, готовясь к визиту сторон.

Незадолго до отмены переговоров иранское агентство Tasnim выпустило сообщение, что Тегеран хочет увидеть признания выполнения со стороны США меморандума, который подписали Вашингтон и Тегеран, прежде чем начнется следующая стадия переговоров.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Подпись под мирным соглашением Трамп поставил во Франции, где находился на саммите «Большой семерки». Со стороны Ирана документ подписал президент Масуд Пезешкиан. Изначально планировалось, что стороны подпишут документ на церемонии в Швейцарии 19 июня.