Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?

Поводом стала публикация Жаклины в X. Женщина возмутилась тем, что некоторые жители, добавив отпускные дни, смогут не работать девять суток.

«Эти девять выходных просто выводят меня из себя! Во-первых, все жалуются, что народ спивается, но при этом выходные идут без остановки. Во-вторых, ни один наёмный работник не понимает, во что предпринимателям обходится такое бездействие», - написала она.

Жаклина призвала премьер-министра изменить систему длинных праздничных периодов. По её мнению, небогатая страна не может позволить себе так надолго останавливать работу.

Пользователи, не согласные с автором, отметили, что девять непрерывных выходных получат далеко не все. Большинству предстоит отработать четыре дня перед праздниками и ещё три дня после них. Девятидневный отдых появится лишь у тех, кто самостоятельно использует отпуск.

Другие участники обсуждения заявили, что проблема заключается не в количестве праздников, а в переносе рабочих дней. Некоторые предпочли бы потратить один день отпуска, но не выходить затем на работу в субботу или воскресенье.

Часть комментаторов поддержала Жаклину. По их мнению, в Латвии и без того много официальных нерабочих дней, а продолжительные перерывы особенно тяжело отражаются на небольших предприятиях, которым необходимо платить зарплаты, аренду и налоги независимо от числа рабочих дней.

Прозвучало и мнение, что наёмные сотрудники часто воспринимают выходные только как дополнительный отдых, не задумываясь о потерях работодателей и задержках в выполнении заказов.

Другие пользователи возразили, что несколько праздничных дней не способны разрушить экономику, а полноценный отдых необходим людям, которые весь год работают в напряжённом режиме.

Некоторые комментаторы напомнили, что не все жители вообще могут воспользоваться длинными выходными. Магазины, кафе, транспорт, медицина и другие службы продолжают работать и в праздничные дни.

В обсуждении также сравнили Латвию с Италией. Одна из участниц отметила, что там не каждый праздник официально объявляют выходным, но в праздничные периоды деловой ритм всё равно резко замедляется.