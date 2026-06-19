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«Запахи дойдут до Старой Риги»: новый завод пугает жителей

Редакция PRESS 19 июня, 2026 16:25

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LETA

Проект крупного промышленного комплекса на Кундзиньсале столкнулся с сопротивлением жителей. Компания Pars Termināls собирается наладить в Рижском порту выпуск водорода, экологичного авиационного топлива SAF и гидрогенизированного растительного масла HVO. Люди опасаются вредных выбросов, неприятных запахов и обесценивания жилья, пишет Diena.

В строительство планируется вложить до 120 миллионов евро. После запуска предприятия инвестор обещает создать 120 рабочих мест. Ежегодно комплекс сможет производить 86 900 тонн SAF и 93 200 тонн HVO. Сырьём станут неопасные отходы растительного и животного происхождения.

Разработчики утверждают, что современные технологии позволят свести загрязнение и запахи к минимуму. Однако на предварительном общественном обсуждении эти заверения не сняли тревогу. Жители предполагают, что последствия работы предприятия могут ощутить не только ближайшие кварталы, но также центр Риги и Старая Рига.

Отдельный страх связан с рынком жилья. Участники обсуждения считают, что появление промышленного объекта рядом с домами ударит по стоимости недвижимости и сделает Кундзиньсалу менее привлекательной для новых жителей.

По данным Diena, спор вокруг проекта продолжается уже длительное время. Представители местных организаций заявляют, что до сих пор не получили исчерпывающих объяснений по важнейшим вопросам. Анонимный житель Кундзиньсалы рассказал изданию, что сведений о будущем комплексе крайне мало, а соседние районы, вероятно, узнали о нём именно от кундзиньсальцев.

Недовольство вызвал и выбранный период консультаций. Некоторые жители подозревают, что обсуждение специально назначили незадолго до Лиго, когда внимание общества переключено на подготовку к празднику.

Заместитель мэра Риги Марис Спринджукс заявил, что промышленное производство может стать новым направлением развития Рижского порта на обоих берегах Даугавы.

«Для нас очень важно, чтобы готовящийся проект отвечал общественным интересам. Именно поэтому мне было так важно здесь присутствовать, ведь это значимый проект как для народного хозяйства, так и для этого района, и мы все должны быть уверены в безопасности города и в том, что выгоды перевешивают риски», - сказал Спринджукс.

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