Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Июня Завтра: Nils, Viktors
Доступность

Клубника оказалась не такой простой: в её ДНК нашли древние “метки времени”

Редакция PRESS 19 июня, 2026 17:11

Наука 0 комментариев

Клубника выглядит как самая мирная ягода на свете. Красная, сладкая, летняя, почти открытка с дачи.

Но учёные заглянули в её ДНК — и выяснили, что внутри у современной клубники спрятана куда более бурная семейная история.

Исследователи разработали новый способ читать следы, которые оставили в геноме подвижные участки ДНК. Их можно представить как крошечные древние “метки времени”. Они помогают понять, когда разные предки растения расходились, а потом снова смешивались.

И тут клубника оказалась не просто клубникой.

Современная культурная клубника имеет сложный геном: в нём не один аккуратный набор хромосом, а сразу несколько. Учёные называют такие растения полиплоидами. Если совсем просто, это растение, которое в ходе эволюции получило генетические “пакеты” от разных древних родственников.

Новый анализ показал, что клубника собиралась поэтапно. В её истории было несколько древних слияний геномов. Одно могло произойти примерно 3,1–4,2 млн лет назад, другое — 1,9–3,1 млн лет назад, ещё одно — 0,8–1,9 млн лет назад.

То есть привычная ягода с грядки — результат очень длинной эволюционной сборки.

Учёные выделили в её геноме четыре разные части, связанные с древними предками. Некоторые из них похожи на известные виды земляники, а некоторые могли принадлежать растениям, которые уже исчезли или пока не найдены.

Получается, когда человек покупает коробочку клубники, он берёт не просто десерт, а маленький красный архив возрастом в миллионы лет.

Зачем всё это нужно? Не только ради красивой истории. Если учёные лучше поймут, из каких древних частей собраны важные сельскохозяйственные культуры, им будет проще искать нужные признаки: вкус, устойчивость, урожайность, способность переживать болезни и климатические стрессы.

Та же логика может помочь не только с клубникой, но и с другими сложными культурами — например, пшеницей, хлопком или сахарным тростником.

Так что клубника снова оказалась с сюрпризом. Только на этот раз не в варенье, а в ДНК.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?
Важно

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?

Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка
Важно

Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка

Двери больницы убили сотрудницу. Начат уголовный процесс
Важно

Двери больницы убили сотрудницу. Начат уголовный процесс

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Эвона как! Маск признался, что срисовал логотип Теслы с кошачьей морды. А точнее с…

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Илон Маск, который является основателем и директором компаний Tesla и SpaceX, раскрыл в Twitter тайну логотипа Tesla.
Один из пользователей решил спросить у Маска, правда ли, что логотип компании построен по аналогии с видом кошачьего носа.

Илон Маск, который является основателем и директором компаний Tesla и SpaceX, раскрыл в Twitter тайну логотипа Tesla.
Один из пользователей решил спросить у Маска, правда ли, что логотип компании построен по аналогии с видом кошачьего носа.

Читать
Загрузка

Учёные смешали джекфрут, гранат и лекарство от холестерина — и получили надежду для больных дёсен

Азбука здоровья 19:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Звучит как рецепт странного смузи, который лучше не пробовать. Но бразильские учёные считают, что необычная смесь из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина может однажды помочь при тяжёлой болезни дёсен.

Звучит как рецепт странного смузи, который лучше не пробовать. Но бразильские учёные считают, что необычная смесь из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина может однажды помочь при тяжёлой болезни дёсен.

Читать

Осторожно, пробки! Как всегда перед длинными выходными Рига встала

Важно 19:05

Важно 0 комментариев

Как обычно перед длительными выходными, в пятницу в Риге образуются пробки на выезде из города, сообщает LETA.
Информация в традиционных картах и навигационных приложениях также свидетельствует о пробках.

Как обычно перед длительными выходными, в пятницу в Риге образуются пробки на выезде из города, сообщает LETA.
Информация в традиционных картах и навигационных приложениях также свидетельствует о пробках.

Читать

Газ снова подорожает: новые тарифы введут с октября 2026 года

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

Оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid передал Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект на ближайшие пять лет. Документ предусматривает повышение платы за транспортировку природного газа.

Читать

Лиго? Лиго! Но может ли бедная страна позволить себе девять выходных подряд?

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Предстоящие праздники снова заставили латвийцев спорить о продолжительных выходных. Для одних это редкая возможность отдохнуть и провести время с близкими. Другие считают, что затяжная пауза мешает бизнесу и слишком дорого обходится экономике.

Предстоящие праздники снова заставили латвийцев спорить о продолжительных выходных. Для одних это редкая возможность отдохнуть и провести время с близкими. Другие считают, что затяжная пауза мешает бизнесу и слишком дорого обходится экономике.

Читать

Зеленский: Украина больше всех заслуживает скорейшего вступления в ЕС

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна Европы».
Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену.

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна Европы».
Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену.

Читать

Учёные заподозрили, что люди умеют отращивать утраченные ткани — просто эта способность выключена

Наука 18:33

Наука 0 комментариев

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Тысячелетиями люди завидовали саламандрам. Эти создания могут заново отращивать хвосты, лапы и даже части органов. А человеку в ответ природа обычно предлагает шрам.

Читать