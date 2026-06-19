Клубника оказалась не такой простой: в её ДНК нашли древние “метки времени”

Но учёные заглянули в её ДНК — и выяснили, что внутри у современной клубники спрятана куда более бурная семейная история.

Исследователи разработали новый способ читать следы, которые оставили в геноме подвижные участки ДНК. Их можно представить как крошечные древние “метки времени”. Они помогают понять, когда разные предки растения расходились, а потом снова смешивались.

И тут клубника оказалась не просто клубникой.

Современная культурная клубника имеет сложный геном: в нём не один аккуратный набор хромосом, а сразу несколько. Учёные называют такие растения полиплоидами. Если совсем просто, это растение, которое в ходе эволюции получило генетические “пакеты” от разных древних родственников.

Новый анализ показал, что клубника собиралась поэтапно. В её истории было несколько древних слияний геномов. Одно могло произойти примерно 3,1–4,2 млн лет назад, другое — 1,9–3,1 млн лет назад, ещё одно — 0,8–1,9 млн лет назад.

То есть привычная ягода с грядки — результат очень длинной эволюционной сборки.

Учёные выделили в её геноме четыре разные части, связанные с древними предками. Некоторые из них похожи на известные виды земляники, а некоторые могли принадлежать растениям, которые уже исчезли или пока не найдены.

Получается, когда человек покупает коробочку клубники, он берёт не просто десерт, а маленький красный архив возрастом в миллионы лет.

Зачем всё это нужно? Не только ради красивой истории. Если учёные лучше поймут, из каких древних частей собраны важные сельскохозяйственные культуры, им будет проще искать нужные признаки: вкус, устойчивость, урожайность, способность переживать болезни и климатические стрессы.

Та же логика может помочь не только с клубникой, но и с другими сложными культурами — например, пшеницей, хлопком или сахарным тростником.

Так что клубника снова оказалась с сюрпризом. Только на этот раз не в варенье, а в ДНК.