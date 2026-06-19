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Карибы требуют деньги за рабство: бывшим империям предлагают заплатить за прошлое

Редакция PRESS 19 июня, 2026 16:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Карибские страны снова подняли вопрос, от которого бывшим колониальным державам становится неуютно: кто должен платить за рабство — и можно ли вообще выставить счёт истории спустя несколько столетий?

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли представила новый манифест о репарациях. Проще говоря, это документ, в котором страны Карибского бассейна объясняют, почему считают бывшие колониальные державы обязанными не только извиняться, но и платить.

Причём речь идёт не о символической открытке с сожалениями.

В документе прямо говорится о денежной компенсации. Потенциальными адресатами названы государства, монархии, церкви, корпорации, разные учреждения и даже семьи, которые могли получить выгоду от работорговли и рабского труда.

Сумму пока не написали. Видимо, калькулятор ещё греется.

Новая версия манифеста добавила к прежним требованиям ещё несколько болезненных пунктов. Среди них — насилие против женщин и девочек во времена рабства, разрушение семей, судьба коренных народов Карибского региона и даже связь старой колониальной истории с нынешними климатическими проблемами.

Аргумент авторов простой: рабство было преступлением против человечности, а у таких преступлений нет срока давности.

И вот здесь начинается самое интересное. Если у истории действительно нет срока давности, то теоретически очень многие народы могли бы открыть архивы, достать старые обиды и пойти искать кассу.

Одни вспомнят колониальные империи. Другие — завоевателей. Третьи — соседей, которые когда-то приходили с мечами, налогами и очень убедительными аргументами.

История вообще редко похожа на чистую бухгалтерию. Там почти у каждого найдётся прадед, которого кто-то ограбил, обложил данью, продал, переселил или заставил строить чужое величие.

Но Карибы сейчас делают ставку именно на то, что их случай был не просто далёкой войной прошлого, а системой, на которой веками зарабатывали конкретные страны и конкретные институты.

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