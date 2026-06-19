Европу накрыли грозы и жара: во Франции ждут +41, а в небе над Балканами падал град размером с мяч для гольфа

На прошлой неделе сильные штормы прокатились по Балканам. В Словении порывы ветра достигали 105 км/ч, а вместе с ливнями с неба местами посыпался град размером с мяч для гольфа.

Особенно досталось муниципалитету Коменда, где повреждения получили более сотни зданий. В некоторых домах ветер буквально сорвал крыши.

Штормовой фронт затем прошёл через Хорватию, Боснию и Герцеговину, а позже добрался и до Греции.

Тем временем на другом конце Евразии сильнейшие ливни обрушились на Гонконг. Власти объявили максимальный уровень погодной опасности. За час местами выпадало более 70 миллиметров осадков, улицы оказались подтоплены, а скорость ветра достигала 80 км/ч.

Но и Европа не собирается отдыхать.

Франция переживает одну из самых необычных волн жары последних лет. Температура уже поднялась до середины 30-х градусов, а в ближайшие дни может достичь 41°C.

Метеорологов удивляет не только сама жара, но и её расположение. Обычно самые высокие температуры приходятся на южные районы страны, однако сейчас наиболее сильный зной сосредоточился на севере и западе Франции — там, где климат традиционно считается более мягким.

Похоже, лето 2026 года решило не выбирать между жарой, ливнями и ураганами. Оно принесло всё сразу.