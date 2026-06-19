Каллас обеспокоена тем, что страны Восточной Европы не привлекают к контактам с Москвой

- Министр иностранных дел Израиля выразил разочарование вашими словами. Вас неправильно поняли, или как все-таки описать обращение с палестинцами в Израиле? Сравнимо ли это с бывшим режимом апартеида в ЮАР или нет?

- У меня десятки, если не сотни интервью и всяческих позиций, которые я озвучивала перед камерами. Если мы начнем бороться с тем, что было или не было сказано за закрытыми дверями, то я бы занималась этим каждый день, чтобы постоянно опровергать или подтверждать эти вещи. Давайте придерживаться тех заявлений, которые доступны отовсюду.

Позиция Европы очень ясна: мы поддерживаем решение о двух государствах. Мы видим, что насилие, происходящее на Западном берегу, делает достижение этой цели все более невозможным. То, что до сих пор происходит в Газе - несмотря на наличие мирного договора - заслуживает осуждения, и европейские страны, по сути, сделали это совершенно единогласно.

-По утверждениям информационного агентства Bloomberg, [председатель Европейского совета] Антониу Кошта уже через неофициальные каналы налаживает контакты с Москвой. Так все-таки Европейский союз ведёт диалог с Россией или нет?

- Действительно звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит - будь то страны E3 или кто-то еще, пытающийся установить контакт с Россией.

Однако важно, чтобы от России требовали не только прекращения войны, но и целого ряда уступок. В противном случае мы увидим лишь паузу в войне, после которой Россия через несколько лет снова нападет. Мы уже сталкивались с подобным раньше, поэтому моя цель и моя работа направлены на то, чтобы этого не допустить. Кто бы ни садился за стол переговоров с Россией, он должен предъявлять ей требования и добиваться того, чтобы Россия также предпринимала конкретные шаги.

На мой взгляд, страны восточного фланга обеспокоены прежде всего тем, что к таким переговорам или контактам не привлекают представителей Восточной Европы - тех, кто действительно хорошо знает Россию. К сожалению, как недавняя, так и более давняя история знает немало примеров, когда подобные переговоры и контакты с Россией заканчивались для части европейских стран не лучшим образом.