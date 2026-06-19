Политолог: Латвия в некоторой степени снова находится на грани банкротства

Эксперты проанализировали события латвийской политики 2011 года, произошедшие 15 лет назад и связанные с указом № 2 о роспуске Сейма, который теперь также стал темой пьесы «Указ № 2» в театре «Дайлес».

Политолог, соучредитель PR-агентства «Mediju tilts» Филипс Раевскис вспоминал, что это было время после кризиса, когда приходилось принимать очень болезненные решения, после которых многие покинули Латвию. «Все были виновны, но больше всего расплачивались люди», — заключил сейчас Раевскис, наблюдая за происходящим со стороны.

Так можно разрешать кризисы, но после таких кризисов энергия в обществе испаряется, и её нужно как-то использовать, чтобы «пар улетучился в каком-нибудь прорыве или свистке». По словам Раевскиса, он улетучился в свистке — в приказе № 2, и в какой-то степени мы до сих пор пожинаем его последствия, считает политолог.

Социолог и директор Центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш вспоминает, что в то время он с надеждой смотрел на этот процесс, ему казалось, что все идет хорошо, но теперь он настроен более скептически.

С другой стороны, Дан Титавс, руководитель YouTube-канала «Лаборатория Титавса», счел все это очень глупым, не представив ничего вдохновляющего, а «просто глупым поступком со стороны администрации президента и самого президента». По его мнению, в этом не было смысла, не было результата, и «это никак не связано со Шлесерсом». Роспуск Сейма всегда будет популярным решением, отмените его сегодня или завтра, люди всегда будут этому рады, считает Титавс.

Ведущий научный сотрудник Видземского университетского колледжа, доктор исторических наук Гатис Круминьш, вспоминал, как в молодости, сразу после получения докторской степени, он ходил по городу, общался с премьер-министром и политиками, писал статьи и говорил, что в науку нужно вкладывать деньги, тогда изменится и структура государства, и через 10 лет все станет лучше.

Теперь историк испытывает чувство «дежавю» (от французского — уже встречалось), потому что «читая новый доклад ОЭСР о Латвии, я вижу, что они пишут одно и то же даже спустя 15 лет». «Мы находимся на одном из последних мест, и я объясняю это тем, что у нас нет структурированной экономики знаний. У нас не так много мозгов, мы не инвестируем в них», — сказал Круминьш. Это подтвердил и тогдашний премьер-министр Валдис Домбровскис при встрече с ним. «Да, мы этого не делали», — сказал он.

Кактиньш допускает возможность того, что Латвия не добилась успеха, потому что у нас постоянно происходит такое «наступление», борьба за власть — одно правительство приходит, его сменяют, приходит другое. Это происходит во всех странах, но возникает вопрос, идет ли речь только о борьбе за власть или о чем-то другом. Социологу кажется, что в Латвии в основном идет борьба за власть, все происходит почти исключительно вокруг нее, даже если разрабатываются какие-то планы или концепции.

Круминьш убежден, что Латвии не хватает культуры долгосрочного мышления — мы составляем планы, но не следуем им. Есть краткосрочные выгоды, побеждает тот, кто громче всех кричит, но мы не те, кто с этим соглашается. «Мы пишем планы, но живем другой жизнью. У нас двойной учет, двойная жизнь — одна жена официально, а на самом деле мы «женимся» на другой», — говорит Круминьш.

Был ли роспуск Сейма «единоличным актом» президента Валдиса Затлерса? Раевскис не согласен с тем, что Сейм можно распустить в любой момент. «Этот вопрос возникал постепенно, но Затлерс сделал его реальным своим решением», — сказал политолог.

Но что могло бы произойти, если бы существовала целая серия событий, определивших отношение общественности? Были январские события, когда разбивали окна и грабили «снабени» (традиционные индийские магазины), «Фестиваль олигархов на кладбище», когда сжигали куклы и бросали их в Даугаву. Это заставляет задуматься о психическом здоровье населения, рассуждал Раевскис. И вот, при всей этой ситуации, распускается Сейм… А кто может быть избран, если у него такое психическое здоровье? Никто из здравомыслящих, заключил политолог.

Усвоили ли мы что-нибудь из этого? Кактиньш считает, что мы ничему не научились. Социолог довольно пессимистичен, поскольку, по его мнению, траекторию в данный момент изменить нельзя, можно только зайти в тупик.

Круминьш напомнил известную поговорку о том, что история ничему не учит. По его мнению, в Латвии уже сложилась традиция, согласно которой крупнейшая политическая сила не всегда оказывается у власти. Так было и с социал-демократами в 1920-х и 1930-х годах, и «возможно, нам это нужно», — допустил историк такую ​​возможность.

К какому испытанию готовится премьер-министр Андрис Кулбергс этим летом? Раевскис видит сходство с 2011 годом, потому что Латвия снова в некоторой степени находится на грани банкротства, и нужен кто-то, кто решит эту проблему. И общественность, глядя на то, что происходило в последние два года, также интуитивно чувствует, что дела пойдут плохо, им снова придется платить – «они будут накапливать налоги и так долго «ждать», что захотят отсюда уехать», – сказал Раевскис, добавив, что главной задачей Кулбергса будет не допустить этого, и именно к этому он готовится.

Кактиньш добавил, что все это также можно рассматривать как часть предвыборной кампании в Сейм.

Круминьш признал, что сейчас для премьер-министра самое большое искушение — сделать что-то быстро, чтобы остаться в истории, но большие дела быстро не сделать.

Титавс добавил, что, понимая, что «этот человек ничего не понимает в государственном управлении», другие политики позволяют ему делать все, что он хочет. Титавс считает, что все решения, которые сейчас принимает и о которых говорит премьер-министр в отношении государственного управления, являются нелегитимными, ошибочными, неинтересными, и их невозможно реализовать.