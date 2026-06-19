Переговоры США и Ирана в Швейцарии в пятницу не состоятся, Джей Ди Вэнс отменил поездку

Как заявили в Белом доме, Вэнс отменил поездку, поскольку планы предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы.

«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не собирается вылетать [в Швейцарию] сегодня вечером», — цитируют заявление представителя Белого дома американские СМИ.

При этом он отметил, что делегация США готова отправиться на встречу при первой же возможности и надеется начать технические переговоры как можно скорее.

В МИД Швейцарии, как сообщает агентство Reuters, после этого заявили, что переговоры между США и Ираном, запланированные на 19 июня, не состоятся.

Тегеран пока не отреагировал на отмену встречи.

Что случилось накануне

Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов, в ночь на четверг.

После этого американские официальные лица заявили, что в Швейцарии будет проведена официальная церемония подписания соглашения между представителями США и Ирана. При этом в МИД Ирана выразили сомнение в том, что это необходимо, поскольку документ уже фактически подписан.