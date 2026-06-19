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Латвийцы смогут покупать рецептурные лекарства еще в одной стране. Где?

Редакция PRESS 19 июня, 2026 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня жители Латвии смогут использовать на Кипре электронные рецепты, выписанные латвийскими врачами. Об этом агентству LETA сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения (LDVC) Зане Горшкова.

Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии получат доступ к ключевой информации о пациенте из государственной системы электронного здравоохранения. Речь идет о данных о некоторых диагнозах и хирургических вмешательствах, проведенных в течение последних шести месяцев.

В LDVC отмечают, что обмен электронными рецептами и медицинскими данными будет двусторонним. Это означает, что граждане Кипра во время пребывания в Латвии также смогут пользоваться аналогичными услугами.

На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен медицинскими данными с рядом стран ЕС, включая Кипр, Чехию, Эстонию, Францию, Хорватию, Мальту, Нидерланды, Португалию, Финляндию и Испанию.

Напомним, с марта 2024 года жители Латвии могут приобретать лекарства по выписанным на родине электронным рецептам в странах Евросоюза, подключенных к системе обмена такими данными. Это особенно актуально во время поездок, командировок и отпусков.

По данным LDVC, за первые пять месяцев 2026 года за пределами Латвии было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных латвийскими врачами. В свою очередь, в Латвии иностранцы воспользовались 657 рецептами, оформленными в других странах.

Подробная информация о трансграничных услугах электронного здравоохранения доступна на сайте LDVC и на портале E-veselība. Также консультацию можно получить по телефону службы поддержки пользователей системы электронного здравоохранения: 67803300.

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