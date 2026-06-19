Латвийцы смогут покупать рецептурные лекарства еще в одной стране. Где?

Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии получат доступ к ключевой информации о пациенте из государственной системы электронного здравоохранения. Речь идет о данных о некоторых диагнозах и хирургических вмешательствах, проведенных в течение последних шести месяцев.

В LDVC отмечают, что обмен электронными рецептами и медицинскими данными будет двусторонним. Это означает, что граждане Кипра во время пребывания в Латвии также смогут пользоваться аналогичными услугами.

На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен медицинскими данными с рядом стран ЕС, включая Кипр, Чехию, Эстонию, Францию, Хорватию, Мальту, Нидерланды, Португалию, Финляндию и Испанию.

Напомним, с марта 2024 года жители Латвии могут приобретать лекарства по выписанным на родине электронным рецептам в странах Евросоюза, подключенных к системе обмена такими данными. Это особенно актуально во время поездок, командировок и отпусков.

По данным LDVC, за первые пять месяцев 2026 года за пределами Латвии было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных латвийскими врачами. В свою очередь, в Латвии иностранцы воспользовались 657 рецептами, оформленными в других странах.

Подробная информация о трансграничных услугах электронного здравоохранения доступна на сайте LDVC и на портале E-veselība. Также консультацию можно получить по телефону службы поддержки пользователей системы электронного здравоохранения: 67803300.