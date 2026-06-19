«Собака просто бегала за палкой по песку! И чуть не умерла…» Новости партнеров Редакция PRESS 19 июня, 2026 13:01 Новости партнеров

Почему летние прогулки и пикники с четверолапыми питомцами подчас заканчиваются в ветеринарной клинике

О том, какие опасности подстерегают собак в теплое время года и как их избежать, рассказывает ветеринарный врач Янис Бейнертс, руководитель Dr. Beinerta Veterinārā klinīka.

— Многие собаки обожают купаться в море. Это безопасно?

— В большинстве случаев - да. Если у собаки нет кожных заболеваний или каких-либо других медицинских противопоказаний, купание в море не причинит вреда. Наоборот, многие питомцы получают от этого огромное удовольствие и хорошую физическую нагрузку. Поэтому, если собака любит воду, пусть резвится в воде.

При этом советую позаботиться, чтобы вода не попадала в ушные раковины: такое часто приводит к развитию отита. Кроме того, при купании в естественных водоемах возможно попадание в уши условно-патогенной микрофлоры, которая способна вызвать инфекцию. Чтобы снизить риски, стоит ограничить пребывание в воде, а мокрые ушки питомца высушить мягкой тряпочкой.

Советую также следить за тем, чтобы собака, часами играя в воде, не получила интоксикацию водой (гипонатриемию) - опасное состояние, которое развивается при чрезмерном потреблении жидкости и потере организмом важных электролитов, в частности натрия. Такой дисбаланс приводит к опасному отеку мозга и нарушению работы внутренних органов. Симптомы - вялость, слабость, тошнота, рвота. В более тяжелых случаях присоединяются «пьяная» походка, дезориентация, судороги и потеря сознания. Если не оказать квалифицированную ветеринарную помощь, гипонатриемия может привести к смерти питомца всего за несколько часов.

– А как вы оцениваете тот факт, что во время прогулок многие собаки стремятся попить из луж, канав, прудов и других стоячих водоемов. Разрешать?

– Ни в коем случае! Особенно это стало опасным сейчас, когда мы все чаще в Латвии говорим о случаях лептоспироза (опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Leptospira, поражает печень и почки). Настоятельно рекомендую владельцам не позволять питомцам пить такую воду.

Всегда придерживайтесь правила: я даю такую воду собаке, которую выпил бы сам. Во время прогулок обязательно берите с собой пригодную для питья воду – это правило даже для пасмурных дней. Сегодня есть множество удобных дорожных поилок для собачек, бутылок со встроенными мисками – стоит одну такую приобрести и брать с собой на прогулки и в поездки. У вашего питомца постоянно должен быть доступ к чистой питьевой воде.

— Вы упомянули про лептоспироз: можно ли защитить собаку от этого опасного заболевания?

— Самая важная мера профилактики — вакцинация. Все собаки должны быть привиты. Закон требует обязательной вакцинации против бешенства, но существуют и другие очень опасные заболевания: парвовирусная инфекция, чума плотоядных, собачий грипп, лептоспироз.

Весной и летом многие владельцы вспоминают о вакцинации, поэтому, если кто-то еще не успел привить своего питомца, сейчас самое время это сделать.

— Многие владельцы считают, что если собака ест траву, значит, она инстинктивно лечит себя. Это правда?

— Не совсем. На самом деле собака обычно ест не какую-то особую лечебную траву, а ту, которая оказалась рядом. Одна из причин такого поведения — попытка вызвать рвоту при дискомфорте в желудке.

Иногда животное съедает настолько много травы, что она собирается в плотный комок в желудке или кишечнике. В моей практике были случаи, когда такой ком приходилось удалять хирургическим путем.

Кроме того, газон вблизи дорог содержит тяжелые металлы, зелень в парках может быть обработана химикатами, а на поверхности растений нередко присутствуют яйца гельминтов… Поэтому радоваться факту поедания травы точно не стоит, и разрешать подобное я бы не советовал вообще.

Дайте лучше четверолапому листочек зеленого салата, это полезно. Из растительной пищи хорошо подходят брокколи, цветная капуста, огурцы, тыква. Эти продукты могут стать полезным дополнением к рациону. Конечно, все должно быть в меру, а любые новые продукты лучше вводить постепенно, наблюдая за реакцией организма.

— Еще одна летняя радость — пляж. Собаки любят бегать по песку, играть и валяться. Многие специально везут питомцев подальше – в зоны прибрежной полосы, разрешенные для прогулок с животными. Есть ли здесь какие-то риски?

— Есть, и многие владельцы о них даже не догадываются. Например, собака бегает за палкой, хватает ее зубами вместе с песком и постепенно заглатывает довольно большое его количество.

В результате может развиться так называемая песчаная колика — состояние, при котором нарушается проходимость желудочно-кишечного тракта. Иногда проблему удается решить медикаментозно, но в тяжелых случаях требуется операция. Поэтому на пляже лучше внимательно следить за играми питомца.

Летом миграция «собачьих» инфекций (через все места общих прогулок) большая, поэтому подумайте: все ли прививки есть у вашего питомца?

— Это правда, что собака за десять минут в запертой машине может умереть от перегрева?

— Да. В отличие от людей, собаки не могут эффективно охлаждаться с помощью потоотделения, что делает их особенно чувствительными к повышению температуры окружающей среды. Поэтому ваш пес не должен долго находиться под прямыми солнечными лучами, у него всегда должна быть возможность уйти в тень, спрятаться в будке или под навесом. Это помогает предотвратить тепловой удар. Кроме того, стаффордширские терьеры, боксеры, бультерьеры, немецкие короткошерстные легавые и китайские хохлатые собаки предрасположены к получению солнечных ожогов.

Хочется особо предупредить владельцев об опасности автомобилей. Даже если на улице кажется не слишком жарко, машина с закрытыми окнами очень быстро превращается в раскаленную ловушку. Собака может перегреться там гораздо быстрее, чем на открытом воздухе. При температуре на улице + 5 ℃ воздух в машине, которая находится на солнечной стороне, через 10 минут нагреется до +35 ℃, а через час - до +50 ℃. Если в автомобиле оставить собаку, она может через 10-15 минут получить тепловой удар или погибнуть.

Скоро праздник Лиго, многие поедут с питомцами за город. Такие поездки нужно заранее продумать. Частая ситуация: хозяин оставляет собаку в машине и забегает в магазин на несколько минут. Но время летит незаметно, и эти несколько минут могут превратиться в полчаса. Для животного это может закончиться трагически — и таких случаев, увы, много.

– Из разговоров с собачниками кажется, что клещей в этом году огромное количество.

– Это так. Если у вашей собаки нет защиты от клеща (инъекция, таблетки, капли, специальный ошейник), то сегодня, когда клещей в природе Латвии стало много и они разные, это огромный риск.

Клещи заражают собак опасными инфекциями, одна из смертельных — бабезиоз. Если укусил клещ, следите за состоянием питомца. При бабезиозе за высокой температурой всегда следуют внезапная и выраженная усталость, темный цвет мочи. Она может быть совсем темной, но может быть и с кровью. Болезнь агрессивна и распространяется стремительно. Бабезиоз вызывает тяжелую анемию и поражает внутренние органы, из-за чего они отказывают — поэтому животное даже при экстренной ветпомощи может умереть: мы спасаем даже тех бедолаг, кого привозят в клинику уже в очень плохом состоянии. Но так бывает не всегда, а поэтому защита от клещей должна быть на первом месте!

— Лиго — это застолья на природе. Какие проблемы возникают у собак в праздничные дни лета?

— Самая распространенная проблема — перекорм. Гости жалеют питомца, угощают его шашлыком, колбасой, сыром и другими продуктами со стола. После этого мы часто сталкиваемся со рвотой, поносом и расстройствами пищеварения.

Еще одна типичная летняя травма — порезы лап. Люди отдыхают на природе, а в траве могут оставаться осколки бутылок и другой мусор, иногда даже с прошлых лет. Собаки бегают «босиком», поэтому такие травмы встречаются довольно часто.

— Вы сами Янис. Удается ли вам отпраздновать именины и Янов день?

— Обычно не получается отдыхать в эти дни. Во время праздников многие клиники закрыты, поэтому поток пациентов к нам становится гораздо интенсивнее…

– Удачи вашей клиники и здоровья всем четверолапым питомцам Латвии!

Справка -- куда обращаться, если нужна ветпомощь:

Информация о круглосуточной Dr.Beinerts Diennakts veterinārā klīnika un aptieka – в Интернете на vet.lv

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ