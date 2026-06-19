Важно продолжать укреплять восточный фланг: Мелнис на встрече министров обороны стран НАТО

В своем заявлении для СМИ Мелнис отмечает, что ситуация с безопасностью в нашем регионе требует четких и решительных действий. Коллективная оборона НАТО основывается не только на политическом единстве, но и на реальных военных возможностях, боеготовности и присутствии союзников, указывает он.

Для Латвии крайне важно продолжать укреплять восточный фланг НАТО, увеличивать инвестиции в оборону и обеспечивать долгосрочную поддержку Украине, поскольку способность Украины защищаться напрямую влияет на безопасность всего евроатлантического пространства, акцентирует министр.

В ходе визита министр обороны также принял участие в заседании Группы ядерного планирования НАТО, заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины и заседании Совета НАТО-Украина, где обсуждались актуальные вопросы безопасности, дальнейшая поддержка Украины, а также роль Украины в европейской обороне.

Министр подтвердил решимость Латвии реализовать установленные НАТО цели по развитию потенциала и подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов и инвестиций в основные военные нужды. Мелнис подчеркнул, что, учитывая растущие вызовы безопасности, союзникам по НАТО необходимо вкладывать больше средств, чтобы обеспечить новые требования альянса к обороне, достичь установленных целей по развитию потенциала и укрепить возможности НАТО по сдерживанию и обороне.

Во время встреч министр обороны также выразил решительную поддержку Украине, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочной и предсказуемой военной помощи, а также актуализировав значение потенциала противовоздушной обороны в укреплении безопасности Украины и всего евроатлантического пространства.

Мелнис встретился с союзниками в формате стран Северной Европы и Балтии (NB8), а также с должностными лицами военного командования НАТО. Также состоялись двусторонние встречи с министрами обороны Швеции, Польши, Канады, Дании и Бельгии.