«Ни я, ни Италия никогда не умоляем»: Мелони всерьёз разозлилась на Трампа

«Мелони была рада, что мы поговорили, [хотя] я не был обязан это делать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно этого хотела… Я мог бы и не делать этого. Мне стало ее жалко», — сказал Трамп.

Мелони назвала слова Трампа ложью. «Я потрясена, не понимаю, почему он так ведет себя с союзниками, и это происходит не впервые. Жаль, что у Трампа нет такой же решимости в отношении врагов Запада — лидеров, с которыми он, напротив, ведет себя уступчиво. Но одну вещь он должен запомнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем», — заявила итальянский премьер.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в США, заявив, что слова Трампа «оскорбляют всю Италию».

Джорджа Мелони считалась одной из ближайших союзниц Дональда Трампа в Евросоюзе. Однако в последние месяцы их отношения ухудшились. Так, Мелони осуждала войну США и Израиля против Ирана и отказалась поддержать Трампа в его споре в папой римским.