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Муж с женой разводятся из-за… «Кевина Костнера»: аферист выманил у неё тысячи евро

tv3.lv 20 июня, 2026 10:37

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Житель Бауски Дидзис уже больше года тревожится за свою жену, с которой он собирается развестись. Тревога его настолько сильна, что он связался с редакцией программы "Без табу".

Дело в том, что женщина влюбилась якобы в звезду Голливуда - Кевина Костнера. Вполне возможно, что легендарный актёр действительно ищет новую любовь, и Дидзис убеждён, что его супруга считает Костнера своим избранником. 

В результате у жены обманом выпросили сумму вплоть до 20 тысяч евро. Дидзис утверждает, что их квартира тоже заложена.

Программист и "охотник за мошенниками" Элвис Страздиньш поясняет, что мошенничество, основанное на романтике, является одним из наиболее жестоких приёмов - жертвы просто-напросто утрачивают здравый смысл.

В ловушки аферистов чаще всего попадают женщины от 40 лет и старше. Мошенникам хорошо известны приёмы, что и как говорить и писать, к тому же всё это сопровождается яркими фото или даже статусом знаменитостей.

Затем внезапно "богачи" и "селебрити" попадают "в беду" и начинают просить помощи - то есть перечисления денег.

Психолог Даце Ролава в таких случаях советует близким быть открытыми и искренними, не создавать роль жертвы для тех, кто попал в лапы мошенникам. Она подчёркивает: когда аферисты снимут с человека последние штаны, пострадавшего ждёт отчаяние.

Редакции "Без табу" удалось связаться с пока ещё де-юре супругой Дидзиса. Она не пожелала публично излагать подробности о своей жизни, но подчеркнула, что всё, сказанное мужем, представляет собой ложь и желание напакостить.

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