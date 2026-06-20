Муж с женой разводятся из-за… «Кевина Костнера»: аферист выманил у неё тысячи евро

Дело в том, что женщина влюбилась якобы в звезду Голливуда - Кевина Костнера. Вполне возможно, что легендарный актёр действительно ищет новую любовь, и Дидзис убеждён, что его супруга считает Костнера своим избранником.

В результате у жены обманом выпросили сумму вплоть до 20 тысяч евро. Дидзис утверждает, что их квартира тоже заложена.

Программист и "охотник за мошенниками" Элвис Страздиньш поясняет, что мошенничество, основанное на романтике, является одним из наиболее жестоких приёмов - жертвы просто-напросто утрачивают здравый смысл.

В ловушки аферистов чаще всего попадают женщины от 40 лет и старше. Мошенникам хорошо известны приёмы, что и как говорить и писать, к тому же всё это сопровождается яркими фото или даже статусом знаменитостей.

Затем внезапно "богачи" и "селебрити" попадают "в беду" и начинают просить помощи - то есть перечисления денег.

Психолог Даце Ролава в таких случаях советует близким быть открытыми и искренними, не создавать роль жертвы для тех, кто попал в лапы мошенникам. Она подчёркивает: когда аферисты снимут с человека последние штаны, пострадавшего ждёт отчаяние.

Редакции "Без табу" удалось связаться с пока ещё де-юре супругой Дидзиса. Она не пожелала публично излагать подробности о своей жизни, но подчеркнула, что всё, сказанное мужем, представляет собой ложь и желание напакостить.