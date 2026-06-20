Погиб машинист, десятки человек ранены: столкновение поездов в Британии

Один человек погиб, ещё десятки получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в пятницу недалеко от Бедфорда к северу от Лондона, сообщила Британская транспортная полиция.

"В связи с происшествием объявлен режим крупной чрезвычайной ситуации. Наши сотрудники продолжают работать на месте вместе с коллегами из полиции Бедфордшира, пожарно-спасательной службы и службы скорой помощи", – говорится в заявлении, опубликованном полицией поздно вечером в пятницу.

Компания East Midlands Railway (EMR) сообщила, что поздно вечером в районе Бедфорда, примерно в 90 км к северу от Лондона, столкнулись два её поезда, следовавшие в столичный Сент-Панкрас по одному пути.

"К сожалению, в результате этого происшествия погиб машинист EMR, а многие пассажиры получили травмы", – говорится в заявлении железнодорожной компании.



По имеющимся данным, травмы получили 89 человек. По данным службы скорой помощи Восточной Англии, которые приводит BBC, 11 человек получили крайне тяжёлые травмы, 22 – серьёзные, ещё 56 пострадали незначительно.

Один из пассажиров рассказал BBC, что почувствовал себя так, будто "оказался в эпицентре взрыва бомбы".

"Когда я поднялся, то увидел людей с окровавленными лицами. Казалось, у многих были сломаны ноги, а вокруг стоял дым", – сказал он.

На место происшествия на юго-востоке Англии были направлены более 20 машин скорой помощи, шесть санитарных вертолётов и специализированные подразделения экстренного реагирования.

В публикации в социальной сети X премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произошедшее "крайне тревожным" и поблагодарил экстренные службы за их "оперативную реакцию". "Прежде всего мои мысли с семьёй человека, который, к сожалению, погиб, а также с теми, кто получил серьёзные травмы", – заявил он.

Генеральный директор EMR Уилл Роджерс сказал: "Сейчас наши сотрудники находятся на месте происшествия и тесно взаимодействуют с экстренными службами, оказывая поддержку пострадавшим и участвуя в ликвидации последствий аварии".

"После того как помощь будет оказана всем пострадавшим, мы сделаем всё возможное, чтобы совместно с подразделением по расследованию железнодорожных аварий установить причины случившегося", – добавил он.