Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Июня Завтра: Maira, Rasa, Rasma
Доступность

Погиб машинист, десятки человек ранены: столкновение поездов в Британии

Euronews 20 июня, 2026 10:56

Важно 0 комментариев

Британская транспортная полиция объявила инцидент крупной чрезвычайной ситуацией. На место происшествия на юго-востоке Англии прибыли более 20 машин скорой помощи, шесть санитарных вертолётов и специализированные подразделения экстренного реагирования.

Один человек погиб, ещё десятки получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в пятницу недалеко от Бедфорда к северу от Лондона, сообщила Британская транспортная полиция.

"В связи с происшествием объявлен режим крупной чрезвычайной ситуации. Наши сотрудники продолжают работать на месте вместе с коллегами из полиции Бедфордшира, пожарно-спасательной службы и службы скорой помощи", – говорится в заявлении, опубликованном полицией поздно вечером в пятницу.

Компания East Midlands Railway (EMR) сообщила, что поздно вечером в районе Бедфорда, примерно в 90 км к северу от Лондона, столкнулись два её поезда, следовавшие в столичный Сент-Панкрас по одному пути.

"К сожалению, в результате этого происшествия погиб машинист EMR, а многие пассажиры получили травмы", – говорится в заявлении железнодорожной компании.
 
По имеющимся данным, травмы получили 89 человек. По данным службы скорой помощи Восточной Англии, которые приводит BBC, 11 человек получили крайне тяжёлые травмы, 22 – серьёзные, ещё 56 пострадали незначительно.

Один из пассажиров рассказал BBC, что почувствовал себя так, будто "оказался в эпицентре взрыва бомбы".

"Когда я поднялся, то увидел людей с окровавленными лицами. Казалось, у многих были сломаны ноги, а вокруг стоял дым", – сказал он.

На место происшествия на юго-востоке Англии были направлены более 20 машин скорой помощи, шесть санитарных вертолётов и специализированные подразделения экстренного реагирования.

В публикации в социальной сети X премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произошедшее "крайне тревожным" и поблагодарил экстренные службы за их "оперативную реакцию". "Прежде всего мои мысли с семьёй человека, который, к сожалению, погиб, а также с теми, кто получил серьёзные травмы", – заявил он.

Генеральный директор EMR Уилл Роджерс сказал: "Сейчас наши сотрудники находятся на месте происшествия и тесно взаимодействуют с экстренными службами, оказывая поддержку пострадавшим и участвуя в ликвидации последствий аварии".

"После того как помощь будет оказана всем пострадавшим, мы сделаем всё возможное, чтобы совместно с подразделением по расследованию железнодорожных аварий установить причины случившегося", – добавил он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Домбрава недоволен работой руководителя центра «Муцениеки»; что говорит она сама
Важно

Домбрава недоволен работой руководителя центра «Муцениеки»; что говорит она сама (1)

Кто слил воду? Сигулдское самоуправление ищет рисковых парней; им лучше сознаться
Важно

Кто слил воду? Сигулдское самоуправление ищет рисковых парней; им лучше сознаться

В пятницу в Риге был закрыт магазин Maxima X в Торнякалнсе; в чём причина?
Важно

В пятницу в Риге был закрыт магазин Maxima X в Торнякалнсе; в чём причина?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Бледно-зелёные волны лижут мокрый песок»: очерк Галича о Рижском взморье

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Имя Юрия Галича хорошо знакомо рижанам, интересующимся историей межвоенной Латвии. Журналист, писатель, внимательный наблюдатель повседневности, он оставил десятки зарисовок, в которых сохранился живой воздух той эпохи — без парадности, но с точностью и вкусом.

Имя Юрия Галича хорошо знакомо рижанам, интересующимся историей межвоенной Латвии. Журналист, писатель, внимательный наблюдатель повседневности, он оставил десятки зарисовок, в которых сохранился живой воздух той эпохи — без парадности, но с точностью и вкусом.

Читать
Загрузка

«Я бы себе и тихий час организовал»: в сети обсуждают депутатские «каникулы»

Важно 13:51

Важно 0 комментариев

В пятницу, 19 июня, Сейм Латвии завершил весеннюю сессию и ушёл на каникулы. Осенняя сессия откроется 31 августа. Это означает, что депутаты будут отдыхать два месяца с небольшим. Если, конечно, не будет внеочередных заседаний.

В пятницу, 19 июня, Сейм Латвии завершил весеннюю сессию и ушёл на каникулы. Осенняя сессия откроется 31 августа. Это означает, что депутаты будут отдыхать два месяца с небольшим. Если, конечно, не будет внеочередных заседаний.

Читать

Эксперт: угрозу нападения России на страны Балтии надо воспринимать посерьёзнее

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

В странах Балтии следует намного больше дискутировать о возможности российского вторжения и решительно готовиться именно к такому сценарию, чтобы исключить повторения ошибки, совершённой Украиной. Об этом в интервью агентству LETA во время конференции Riga StratCom Dialogue 2026 заявил экономист, профессор школы менеджмента Западного резервного университета Кейса (Case Western Reserve University) Роман Шеремета.

В странах Балтии следует намного больше дискутировать о возможности российского вторжения и решительно готовиться именно к такому сценарию, чтобы исключить повторения ошибки, совершённой Украиной. Об этом в интервью агентству LETA во время конференции Riga StratCom Dialogue 2026 заявил экономист, профессор школы менеджмента Западного резервного университета Кейса (Case Western Reserve University) Роман Шеремета.

Читать

Генпрокурор: в уголовном деле Rail Baltica наметились некие сдвиги, но до конца следствия далеко

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

В нынешнем году, возможно, станут известны лица, имеющие право на защиту в уголовном процессе, связанном с внедрением проекта железной дороги Rail Baltica, рассказал в интервью агентству LETA генеральный прокурор Армин Мейстерс.

В нынешнем году, возможно, станут известны лица, имеющие право на защиту в уголовном процессе, связанном с внедрением проекта железной дороги Rail Baltica, рассказал в интервью агентству LETA генеральный прокурор Армин Мейстерс.

Читать

Затишье в праздники: 24 июня некоторые торговые центры будут закрыты

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Как обычно, 23 и 24 июня магазины в Латвии будут работать по особому графику, а отдельные торговые центры в столице закроются на 24 июня полностью. Портал tv3.lv подготовил соответствующую подборку - возможно, эта информация пригодится и нашим читателям.

Как обычно, 23 и 24 июня магазины в Латвии будут работать по особому графику, а отдельные торговые центры в столице закроются на 24 июня полностью. Портал tv3.lv подготовил соответствующую подборку - возможно, эта информация пригодится и нашим читателям.

Читать

«Не дай бог, война»: в единственном в Латвии ожоговом центре осталось всего пять врачей

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Каждый год накануне Янова дня медработники предупреждают людей быть внимательными и осторожными во время праздника, но всё равно нередко случаются травмы - в том числе ожоги, в частности, при прыжках через костёр. В эфире телеканала TV24, в программе Uz līnijas, советы о том, как отметить праздник безопасно, давал глава ожогового центра Восточной больницы Сергей Смирнов.

Каждый год накануне Янова дня медработники предупреждают людей быть внимательными и осторожными во время праздника, но всё равно нередко случаются травмы - в том числе ожоги, в частности, при прыжках через костёр. В эфире телеканала TV24, в программе Uz līnijas, советы о том, как отметить праздник безопасно, давал глава ожогового центра Восточной больницы Сергей Смирнов.

Читать