«Не дай бог, война»: в единственном в Латвии ожоговом центре осталось всего пять врачей

"Безопасность должна быть всегда, но что касается ожогов, то их можно получить разными способами: от горячей воды, например, в бане, горячих камней, при хождении по горячим углям.

Можно получить и химический ожог от борщевика, если упасть в его заросли в определённом состоянии, солнечный ожог, можно нечаянно пролить на себя смесь для розжига костра, получить электротравму... Спектр очень широк, поэтому нужно быть внимательными. К счастью, люди становятся более сознательными, ожогов сейчас меньше, чем было 20 лет назад", - рассказывает врач.

В праздник ожоговый центр - единственный в Латвии - будет работать круглосуточно. В нём осталось всего пять врачей, специализирующихся на ожогах, обморожениях и гнойной хирургии. Вопрос, почему врачей так мало, тоже был затронут в программе.

Одна из причин, почему молодые врачи не идут лечить ожоги, по словам Смирнова, следующая: "Это не самая лёгкая работа, это тяжёлая специальность - и по внешнему виду, и по специфическому запаху, поэтому, увы, молодёжь не хочет идти на эту линию фронта. Не дай бог, если военные действия..."

Есть ли решение на случай чрезвычайной ситуации? "Привлекут других специалистов, для нас главное - организовать работу", - поясняет доктор Смирнов. По его словам, этот вопрос решается на уровне правительства, но это уже другая тема.