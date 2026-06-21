Европу накрыла волна жары; во Франции запрещена торговля алкоголем на мероприятиях

Во Франции на территории от юго-запада страны до Бургундии температура воздуха сегодня поднимется до +39-40 градусов, в отдельных местах - до +41 градуса.

После внеочередного совещания правительства премьер Франции Себастьен Лекорню запретил употребление алкоголя на ежегодном музыкальном фестивале Fête de la Musique и других общественных мероприятиях в 35 регионах, где ожидается наиболее сильная жара.

В Германии температура воздуха приблизилась к +38 градусам, метеорологи прогнозируют сильные грозы.

В Италии и Испании тоже царит жара, которая сильно повлияла на повседневную жизнь и туризм во многих городах.

Учёные отмечают, что из-за перемен климата тепловые волны по всей Европе становятся всё более частыми и интенсивными, в результате чего усиливаются различные факторы риска, влияющие на здоровье людей.