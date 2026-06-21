В Европарламенте договорились о пересмотре прав авиапассажиров; что меняется?

Согласно договорённости, пассажиры в случае отмены рейса сохранят право вернуть стоимость билета или поменять маршрут и потребовать компенсацию, если рейс задерживается дольше трёх часов, если он отменён менее чем за 14 часов до вылета или пассажиров не пустили в самолёт.

Компенсация за задержку или отмену рейсов будет зависеть от дальности полёта: до 1500 км - 250 евро, от 1500 до 3500 км - 400 евро, более дальние рейсы - 600 евро.

Перевозчики смогут на 50% уменьшить компенсацию в случае дальних рейсов, если пассажирам будет предложена смена маршрута или опоздание прилёта не превысит 4 часа.

Авиакомпании не должны будут платить компенсации, если задержка или отмена произошла по форсмажорным обстоятельствам. В новые правила будет включён пополняемый список таких обстоятельств (стихийные бедствия, война, погодные условия, буйные пассажиры, забастовка аэропорта, наземного персонала, поставщиков услуг аэронавигации и т.д.).

Во всех случаях авиакомпаниям вменяется в обязанность заботиться о застрявших пассажирах: обеспечивать прохладительные напитки через каждые 2 часа ожидания, приём пищи - через каждые 3 часа, при особо длительной задержке - ночлег не дольше чем в течение 3 суток.

В течение 4 дней перевозчик будет обязан дать пассажирам, которые не улетели вовремя, чёткие инструкции в электронном виде о том, как подать заявку на получение компенсации.

В распоряжении пассажиров будет 9 месяцев, чтобы подать заявку на компенсацию, а у авиакомпаний будет 30 дней, чтобы её выплатить или отказать, сославшись на обстоятельства, которые препятствуют выплате, и разъяснить механизм подачи жалоб.

Пассажиры с инвалидностью и ограниченной мобильностью получат право на компенсацию, смену маршрута и помощь авиакомпании, если опоздают на рейс из-за того, что аэропорт не помог им вовремя добраться до посадочного гейта.

Если пассажир сопровождает ребёнка младше 14 лет, пассажира с инвалидностью и ограниченной мобильностью, а также беременную женщину, ему будет предоставлено место в самолёте рядом с ними - без доплаты.

По новым правилам пассажир будет иметь право без доплаты перевозить в салоне одну единицу ручной клади. Тем пассажирам, которые предпочитают путешествовать без неё, авиакомпании смогут предложить билеты подешевле.

Цены билетов станет легче сравнивать, поскольку в начале процесса бронирования авиакомпании, посредники и поисковые порталы всегда должны будут указывать цену на билет, в который включена ручная кладь.

Пассажирам не придётся доплачивать за исправление ошибок в написании имени и фамилии или получение печатной версии посадочного талона, если они уже зарегистрировались на рейс. Им дадут право получить посадочный талон в цифровом формате без использования специальных мобильных приложений. При этом пассажиров нельзя будет не пустить на борт, если они предъявят печатную версию посадочного талона.

Согласно процедуре третьего чтения, достигнутое т.н. "Комитетом по примирению" предварительное соглашение должны утвердить ЕП и Совет ЕС, которые отдельно проголосуют за этот документ после того, как его ещё раз просмотрят юристы. ЕП планирует проголосовать на пленарном заседании уже в июле.