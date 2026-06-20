«Объединили Ригу с Латвией — получилась Россия»: рижане недовольны тем, как украсили город

"Что это за безвкусица в середине круга на ул. Буллю? Не могу понять - это балахоны матери Терезы или флаги трансвеститов? Соединить флаги Латвии и Риги не было хорошей идеей. Выглядит ужасно", - негодует пользователь платформы "X" Baltā meitene, адресуя свой пост вице-мэру Эдварду Ратниексу.

Тот ответил, что за оформление города отвечает отдел искусства и оформления городской среды департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Затем последовало обещание от самоуправления вывесить вместо этой оригинальной комбинации государственные флаги и признание идеи сочетания двух флагов "визуально неудачным решением".

Как откликается публика? Ну вот так, например:

- Хочешь латышскость ограничить, да?

- Этакий кошмар и в нашем районе есть. Выглядит плохо, согласна.

- Главное, что точно неясно - это ещё к майским праздникам или это теперь современные цвета солнцеворота?

- Меня интересует цена этого объекта - давайте, угадаю: 5-10...

- Объединили Ригу с Латвией - получилась Россия.

- У Риги в очередной раз вышел дефект из эффекта...

- Дума, да, там ведь каждый в своём "Ворде" что-то делает и сами думают, что это офигенное искусство. "Нет, моя дочь сделает, у неё в школе дизайн был".

- Пижама.

- Месси, Месси, Месси!