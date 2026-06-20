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«У нас не умеют пить»: в сети обсуждают запрет на употребление алкоголя в общественных местах

Редакция PRESS 20 июня, 2026 18:31

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Тема употребления алкоголя и злоупотребления им в соцсетях актуализируется, пожалуй, накануне каждого праздника. Особенно это касается Лиго и Янова дня, когда предупреждения о вреде пьянства слышны и видны буквально на каждом шагу. Но на сей раз дискуссия возникла немного по другому поводу.

Бывший депутат Сейма Виестурс Лиепкалнс опубликовал фото набережной в Париже, где множество людей по пятницам устраивает пикники с вином или пивом. Это фото он сопровождает комментарием:

"Париж. Берега Сены в пятницу вечером полны людей, которые устраивают пикники, и у каждого второго с собой вино или пиво. Наше пуританское общество и Рижская муниципальная полиция от этого сошли бы с ума! Употребление алкоголя в публичном пространстве! Ай-яй-яй!"

Большинство из тех, кто на его пост откликнулся, считают запрет, действующий в Риге, вполне правомерным, так как, по словам многих, "мы не умеем пить". Что мешает и мешало освоить культуру пития, об этом комментаторы умалчивают.

- Увы, в наших краях для многих употреблять алкоголь и напиться - синонимы. Не умеем употреблять.

- Нет, ну хорошо, всё должно быть всё-таки в меру. Во Франции повсюду травкой воняет.

- Недавнее такое же самое наблюдение в Германии: люди покупают много вина и пива, сидят на берегу реки, разгуливают с пивными бутылками так открыто, что у меня первой реакцией было "Как так можно?!" Ведь все правила идут из ЕС, или же мы старательно их коверкаем!

- Мне кажется, что у вокзала и в микрорайонах на скамеечках посреди многоэтажек люди тоже регулярно устраивают пикники с пивом. И никто ничего - маленький Париж!

- У нас ведь народ стал бы таскать с собой грили, колонки и пускать собак пробежаться и т.п. В Латвии не настолько развита городская культура, мы привыкли отдыхать, как в деревне, на природе, не считаясь с другими.

- И то же самое во многих странах. Осло, Стокгольм, Амстердам, об Италии вообще не говорю. В Риге всё запрещено.

- В Латвии люди не умеют пить. И нам не стоит смотреть, что делают во Франции или в Германии - в этой области точно!!! У нас плохая медицина!! Даже в малых дозах алкоголь вреден! У нас не пуританское, а СПИВШЕЕСЯ общество!

- У нас слишком мало полицейских и слишком много чиновников. Да, хотя бы половину "лишних работников", даже с сохранением зарплат, устроили бы на работу в полицию! Чушь пороть умеют, штрафы и санкции налагать - тоже...

- В Латвии не умеют пить. Вопли, драки, утопленники и т.д. Увы.

- Дикарское общество в Латвии не готово к этому. 

 

 

 

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