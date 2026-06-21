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Как действовать, если дроновую тревогу объявят, пока страна празднует Янов день? (1)

TV24 21 июня, 2026 09:10

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Министр обороны Райвис Мелнис сказал, что все дроны, залетевшие в Латвию, должны сбиваться. На телеканале TV 24 в программе Preses klubs своё мнение по этому поводу высказали рок-музыкант и бизнесмен Мик Галвановскис, председатель ассоциации риэлтеров LANĪDA Айгарс Шмитс, а также лектор факультета экономики и социальных наук ЛУ Лига Лейтане.

Галвановскис считает, что важно говорить о факторе затрат - сколько стоит сбитие дрона и нужен ли для этого столь большой ресурс. По его мнению, надо работать над тем, как это сделать наиболее выгодным способом.

Шмитс в свою очередь признал, что за четыре года войны мы ничему теоретически толком не научились: по дрону стоимостью в пару сотен евро "лупят" ракетой, которая обходится в 500 тысяч, и это ужасно, ибо "экономика должна быть экономной". Ему также кажется абсурдом, что в армии до сих пор ходят в походы с рюкзаками, стреляют из снайперских винтовок и ездят на танках, притом что маленький дрон в состоянии победить танк, залететь в дом и найти там снайпера, а мы не идём в ногу со временем.

По информации Шмитса, в Латвии выпускают самолёты Tarragon - почему бы не сделать из них перехватчики? Зачем поднимать в воздух истребители, чтобы перехватить одну "навозную муху"?

Лектор ЛУ высказала следующее: "Мы писали красивые и объёмные бумаги, рассказывали байки Мюнхгаузена, что мы можем теперь делать, но проигнорировали то, что дроны летают по воздуху, и вот ощущение реальности таково, что общество, мягко говоря, ввели в заблуждение, будто всё в порядке и мы всё можем".

Лейтане тоже уверена, что дроны можно сбивать чем-то дешёвым - ей кажется, что мы забыли об охотниках, которые могут покрыть всю территорию.

Поначалу, когда дроны прилетели, мы в Латвии ничего не могли, а теперь берём реактивный самолёт. "Из одной крайности в другую", - оценивает ситуацию Галвановскис. "Как из пушки по воробьям", - добавил Шмитс.

Лейтане констатировала, что частичное "пробуждение" произошло лишь тогда, когда тревогу объявили в Цесисском и Валмиерском краях: "Видимо, по-настоящему мы бы проснулись лишь тогда, если дроны прилетели бы в Ригу".

Галвановскису неясно, что произойдёт, если воздушную тревогу объявят во время мероприятия? Если это будет концерт, праздник города, выборы... Как действовать в таком случае, не говорят, люди остаются в неведении. "Действительно тяжко, и, хотя по соседству военные действия идут уже четвёртый год, мы лишь теперь об этом начали думать", - признал Шмитс. Мы дебатируем, дискутируем, а инструкции, как действовать, нет.

"Надписи наклеены, но на город, в котором 800 тысяч жителей, убежищ хватит в лучшем случае на 50 тысяч, и это абсурдная ситуация. А потом говорят о регламентах, о том, что в новых проектах надо будет построить укрытия под домами, но кто будет за это платить? Опять житель?" - охарактеризовал ситуацию в столице Шмитс, добавив, что для жилых домов эконом-класса не строят даже подземных стоянок, поскольку это очень дорого.

При этом в момент тревоги "глючило" даже мобильное приложение "112", а чтобы его довести до ума, требуется ещё 600-700 тысяч евро...

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