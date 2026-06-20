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Вредные советы: что делать, если велосипед соседа мешает выйти из дому

Редакция PRESS 20 июня, 2026 16:22

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скриншот с видео

Иметь хороших соседей - это большая удача. Если же вы менее везучи и у вас такая же ситуация, как у Кристианы, тут волей-неволей будешь просить совета в интернете, как быть.

Вроде бы ничего такого уж серьёзного её соседи не делают, но когда это повторяется, то становится досадной помехой. 

"Соседи вот уже второй раз за неделю ставят свой велосипед у двери в мою квартиру, так что он мне мешает выйти. Что бы вы сделали? Только креативные ответы. Говорить не годится - это скучно", - жалуется Кристиана на платформе "Тредс".

Какие же советы ей дают? 

- Отвинти те детали, которые мешают открыть дверь.

- Затолкай к себе в квартиру, а если спросят, куда делся, скажи: что у моей двери, то моё! 

- Ещё можно зайти к соседу и сказать: ты, видимо, такой активный человек. Мне тут кто-то велосипед подарил, могу тебе продать. Дёшево. Соседи как-никак.

- Сбрось на пол! Ведь ты не видела изнутри! И так каждый раз, пока до них дойдёт!

- Купи наклейки. Каждый раз, как будешь проходить мимо велосипеда, лепи одну наклейку. Ничего ужасного, но меня бы бесило, если бы кто-то так самовыражался на моём велосипеде.

- Я бы начала кататься на этом велосипеде.

- Тщательно смажь везде сливочным маслом, а потом так же тщательно до мельчайшей детали заверни в пищевую плёнку.

- Повесьте записку "Продаётся"!

- Или "Отдам даром!"

- Я бы разобрала на детали и сложила в большой икеевский мешок.

- Завари цепь.

- В мягкую часть сиденья залей молоко.

- Купи кучу самых дешёвых замков и вешай на него по одной штуке.

- Проколи шины.

- Открути сиденье.

- Спрячь его.

Как видим, многие "креативные ответы" очень близки по сути к деяниям, за которые полагается уголовная ответственность. К счастью, Кристиана вышла из положения другим способом - она поставила велосипед перед дверью соседей, чтобы они тоже не смогли выйти.

 

 

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(Иллюстративное фото.)

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