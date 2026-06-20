Вредные советы: что делать, если велосипед соседа мешает выйти из дому

Вроде бы ничего такого уж серьёзного её соседи не делают, но когда это повторяется, то становится досадной помехой.

"Соседи вот уже второй раз за неделю ставят свой велосипед у двери в мою квартиру, так что он мне мешает выйти. Что бы вы сделали? Только креативные ответы. Говорить не годится - это скучно", - жалуется Кристиана на платформе "Тредс".

Какие же советы ей дают?

- Отвинти те детали, которые мешают открыть дверь.

- Затолкай к себе в квартиру, а если спросят, куда делся, скажи: что у моей двери, то моё!

- Ещё можно зайти к соседу и сказать: ты, видимо, такой активный человек. Мне тут кто-то велосипед подарил, могу тебе продать. Дёшево. Соседи как-никак.

- Сбрось на пол! Ведь ты не видела изнутри! И так каждый раз, пока до них дойдёт!

- Купи наклейки. Каждый раз, как будешь проходить мимо велосипеда, лепи одну наклейку. Ничего ужасного, но меня бы бесило, если бы кто-то так самовыражался на моём велосипеде.

- Я бы начала кататься на этом велосипеде.

- Тщательно смажь везде сливочным маслом, а потом так же тщательно до мельчайшей детали заверни в пищевую плёнку.

- Повесьте записку "Продаётся"!

- Или "Отдам даром!"

- Я бы разобрала на детали и сложила в большой икеевский мешок.

- Завари цепь.

- В мягкую часть сиденья залей молоко.

- Купи кучу самых дешёвых замков и вешай на него по одной штуке.

- Проколи шины.

- Открути сиденье.

- Спрячь его.

Как видим, многие "креативные ответы" очень близки по сути к деяниям, за которые полагается уголовная ответственность. К счастью, Кристиана вышла из положения другим способом - она поставила велосипед перед дверью соседей, чтобы они тоже не смогли выйти.

(Иллюстративное фото.)