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Генпрокурор: в уголовном деле Rail Baltica наметились некие сдвиги, но до конца следствия далеко

© LETA 20 июня, 2026 12:35

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LETA

В нынешнем году, возможно, станут известны лица, имеющие право на защиту в уголовном процессе, связанном с внедрением проекта железной дороги Rail Baltica, рассказал в интервью агентству LETA генеральный прокурор Армин Мейстерс.

Он отметил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало уголовное дело в Генпрокуратуру.

Прокурор сейчас знакомится с этим объёмистым делом, и в ближайшее время Мейстерс ожидает от него план действий - есть ли у прокуратуры основание присвоить кому-либо статус лица, против которого начат уголовный процесс, и предоставить ему или им право на защиту, или же нужно провести ещё какие-то следственные и оперативные действия.

"Совершенно точно в этом году мы должны дойти до такого результата (лиц, имеющих право на защиту). Вряд ли мы в нынешнем году завершим стадию следствия, но до процессуальных статусов совершенно точно дойдём. Это будет оценка прокурора - какие доказательства имеются и что ещё необходимо. Если такой статус будет, за этот год мы должны к этому прийти", - заявил Мейстерс.

Уголовный процесс в связи с возможными незаконными действиями лиц, ответственных за внедрение Rail Baltica, был начат Генпрокуратурой в декабре 2024 года. Согласно решению генпрокурора он сначала был передан БПБК для проведения следствия.

Как утверждается, уголовный процесс начат в связи с тем, что эти ответственные лица, возможно, причинили ущерб госбюджету в крупном размере при строительстве объектов инфраструктуры Rail Baltica. В начале 2025 года Юрис Стуканс, занимавший тогда должность генпрокурора, сообщил Латвийскому телевидению, что по делу оцениваются в том числе и действия политиков.

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